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Китай призывает США прекратить использование экономики как оружия

Китай призывает США прекратить использование экономики как оружия

Китай призвал США прекратить торговую войну / Фото: Associated Press

Пекин призвал Вашингтон уважать факты и многосторонние правила и прекратить свои правонарушения.

Китай призвал США прекратить политизацию экономических и торговых вопросов и использование их в качестве оружия.

Об этом передает Bloomberg.

Действия американского правительства, усиливающие проверку деловых связей с Китаем по соображениям безопасности, серьезно подорвут доверие инвестирующих в США китайских компаний, говорится в заявлении министерства торговли КНР.

Пекин призвал Вашингтон уважать факты и многосторонние правила и прекратить свои правонарушения.

Комментарии Министерства торговли Китая появились после обнародования инвестиционной политики "Америка превыше всего", в которой Китай назван среди "противников", систематически направляющих и способствующих инвестициям в американские компании и активы "в целях получения передовых технологий, интеллектуальной собственности и рычагов влияния в стратегических отраслях".

Хотя президент Трамп ранее намекнул на возможность соглашения, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию торговой войны с Китаем, активное сальдо торгового баланса Пекина с Вашингтоном в размере 295 миллиардов долларов вырисовывается в списке проблем новой администрации Трампа. Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Bloomberg TV назвал Китай самой "несбалансированной экономикой в истории мира".

Ранее президент Зеленский сделал заявление об участии Китая в мирных переговорах.

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