Китай закликає США припинити використання економіки як зброї

Пекін закликав Вашингтон поважати факти та багатосторонні правила та "припинити свої правопорушення".

Китай закликав США припинити політизацію економічних і торгових питань та використання їх як зброї.

Про це передає Bloomberg.

Дії американського уряду, які посилюють перевірку ділових зв'язків з Китаєм з міркувань безпеки, серйозно підірвуть довіру китайських компаній, які інвестують у США, йдеться в заяві міністерства торгівлі КНР.

Пекін закликав Вашингтон поважати факти та багатосторонні правила та "припинити свої правопорушення".

Коментарі Міністерства торгівлі Китаю з'явилися після оприлюднення інвестиційної політики "Америка понад усе", в якій Китай названо серед "супротивників", що систематично спрямовують і сприяють інвестиціям в американські компанії та активи "з метою отримання передових технологій, інтелектуальної власності та важелів впливу в стратегічних галузях".

Хоча президент Трамп раніше натякнув на можливість угоди, щоб запобігти подальшій ескалації торговельної війни з Китаєм, активне сальдо торгового балансу Пекіна з Вашингтоном у розмірі 295 мільярдів доларів вимальовується в списку проблем нової адміністрації Трампа. Міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю Bloomberg TV назвав Китай найбільш "незбалансованою економікою в історії світу".

Раніше президент Зеленський зробив заяву про участь Китаю у мирних перемовинах.

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