На війні загинув актор родом із Донецької області Олексій Самойленко

Український актор родом із Донецької області Олексій Самойленко загинув на війні.

Трагічну звістку повідомила його подруга у своєму Instagram Катерина Григоренко. Життя захисника обірвалося 19 лютого. Він служив на фронті від початку повномасштабного вторгнення. Як написала Григоренко, Самойленко був родом із Донецької області, тож знав, за що воював. Також вона пригадала, яким військовий був за життя. За словами Григоренко, актор був по-справжньому щирим, ніколи не жалівся, не говорив зайвого та був із неймовірно добрим серцем.

Олексій Самойленко та Катерина Григоренко / Фото: instagram.com/kateryna.hryhorenko

"19 лютого на війні загинув один із найближчих друзів Олексій Самойленко. Я досі не можу осягнути. Льоша ніколи не говорив зайвого і ніколи не жалівся. У ньому була така щирість і гідність, що поряд із ним мені завжди було трохи соромно за себе. Він пішов воювати в перші дні повномасштабного вторгнення. Льоша знав, за що він воював. Він родом із Донецької області, і там поховані його предки. А ще він був надзвичайно талановитим актором. Такого серця більше немає ні в кого", - написала Григоренко.

Прощання із захисником відбудеться у середу, 26 лютого, о 10:30 на Берковецькому кладовищі на Алеї Героїв.

Олексій Самойленко / Фото: instagram.com/kateryna.hryhorenko

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на фронті загинув кінопродюсер та військовий Станіслав Притула. Його життя трагічно обірвалося 22 січня.

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