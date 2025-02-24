Росіяни ще не воюють на гіроскутерах, але використовують на фронті віслюків – Forbes

Російська армія стикається з нестачею транспорту і почала використовувати віслюків для постачання військ. Коні також дедалі частіше з’являються на російському боці фронту.

Про це повідомляє Forbes.

Поки що немає доказів того, що російські війська збираються їхати в бій на гіроскутерах – двоколісних дитячих іграшках, які рухаються завдяки внутрішнім гіроскопам, що допомагають тримати рівновагу. Але це не означає, що після втрати 15 500 бронемашин та іншої важкої техніки в Україні росіяни не вдаються до відчайдушних заходів, щоб зберегти мобільність своєї армії.

Багатьом було легко припустити, що окупанти планують використовувати гіроскутери у наступі. У Мережі 23 лютого з’явилося відео, на якому росіяни вантажать яскраві гіроскутери до військової вантажівки.

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"Коли нема на чому їхати…" – сміючись, коментує хтось у ролику.

Однак найімовірніше, що ці іграшки загарбники просто вкрали в українських мирних жителів та везуть додому як трофеї. Обо ж росіяни планують перетворити гіроскутери на базу для експериментального вибухового дрона, перші зразки якого з’явилися минулого року. Зазначається, що на нерівній, засніженій місцевості українського фронту гіроскутер значно менш ефективний для піхоти, ніж просто ходьба.

У статті також йдеться, що багато російських військових справді ходять або кульгають у бій. Через нестачу сучасної техніки ворожа піхота дедалі частіше атакує пішки. Тим, кому пощастило більше, вдається доїхати на звичайних цивільних легкових авто. А найщасливіші серед них можуть розраховувати на броньовану техніку.

Водночас російські військові логісти також стикаються з нестачею транспортних засобів і почали використовувати віслюків для постачання військ. Коні також дедалі частіше з’являються на російському боці фронту.

Армія США час від часу використовувала віслюків під час затяжної війни в Афганістані. А американська морська піхота навіть запровадила використання в'ючних тварин для окремих екстремальних операцій.

Але росіяни використовують віслюків не просто для пересування по складній місцевості, де вони справді можуть бути корисними. Ні, вони використовують їх повсюдно – як вимушену реакцію на масову втрату техніки.

Це ж явище можна побачити у сповільненні темпів російського наступу. Дефіцит транспорту у ворожій армії настільки критичний, що деякі спостерігачі, побачивши росіян з гіроскутерами, цілком логічно зробили висновок: вони справді збираються їхати на них у бій.

Нагадаємо, видання CNN повідомило, що російське військове командування відправляє у бій поранених солдатів на милицях, оскільки армії на фронті бракує особового складу.