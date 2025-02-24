У війні проти України Росія все більше спирається на Іран та КНДР - ISW

Іран та КНДР допомагають Росії продовжувати війну проти України.

Росія все більше сподівається на підтримку Ірану та Північної Кореї для продовження війни проти України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Схоже, що Росія все більше покладається на Іран і Північну Корею в підтримці своєї війни в Україні", - йдеться у звіті.

Аналітики пишуть, що Іран значною мірою дозволив Росії завдавати нічні серії масштабних ударів з безпілотників, та також допоміг росіянам самим організувати виробництво БпЛА.

Про це заявив начальник Головного управління військової розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

Він також заявив, що половину снарядів для війни Росії постачає Північна Корея. Крім того, КНДР постачає Росії 170-мм самохідних артилерійських установок і 240-мм реактивних систем залпового вогню.

У 2025 році північнокорейський режим планує надати Росії 148 балістичних ракет.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський назвав загрозу, яку становить участь Північної Кореї у війні.

Ми раніше інформували, що у ГУР розповіли, чи буде Росія і надалі використовувати на фронті війська КНДР.

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