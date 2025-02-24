Астрологічний прогноз на 24 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: цього дня, незважаючи на початок робочого тижня, не варто розпочинати реалізацію нових проектів особливо фінансового спрямування: замість прибутку вони зазнають збитків.

Символ дня: Жаба.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливі камені дня: жадеїт, хризопраз.

За яку частину тіла відповідає: ноги, стегна.

Хвороби дня: ймовірно загострення хронічних захворювань — саме час згадати, яку схему лікування призначив лікар.

Харчування дня: м'ясо краще замінити рибою та овочами.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія та містика дня: можна робити захисні та любовні талісмани та обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають, що у характері мріє про його духовне зростання.

Табу дня: під забороною розсіяність та неуважність.

Цитата дня: "Хвастливі промови — ознака слабкості, а ті, хто здатний на великі справи, тримають язик за зубами" (Марк Туллій Цицерон).

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