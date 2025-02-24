Розворот США в сторону Росії здивував Китай — китаєзнавиця

В Китаї будуть вітати мирні зусилля США, але без різких кроків і заяв.

Різкий розворот нової влади Сполучених Штатів в сторону Росії здивував не тільки європейські країни та Кремль, а також Китай.

Про це в етері Еспресо розповіла голова правління Української Асоціації китаєзнавців Віта Голод.

"Для Китаю це, як і для України, і, скажемо чесно, для Росії, це було дуже неочікувано — такий різкий поворот Америки в сторону Росії. Але китайці розуміють, що це гра в довгу, і вони розуміють, що Америка і Росія не знайдуть бажаного альянсу, бо Росія і Китай належать до антизахідного табору", - сказала вона.

Вона зазначила, що в Китаї будуть вітати зусилля США, але без різких кроків і заяв.

"Тобто вони будуть вітати усі дипломатичні зусилля адміністрації Трампа, але вони не будуть робити різких кроків, різких заяв. Вони будуть продовжувати робити дипломатичні реверанси і пропонувати свою медіацію. Наразі вона була відсунена в бік, як і позиція Європейського Союзу. Але для Китаю це урок. Вони розуміють, що часи можуть змінитися, і тоді вони зіграють свою роль", - вважає експертка.

Раніше повідомлялося, що Росія використала Китай, щоб навʼязати свої наративи Європі та США.

Ми раніше інформували, що Китай закликає США припинити використання економіки як зброї.

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