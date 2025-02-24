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Швеція передасть Україні систем ППО на 113 млн доларів

Швеція передасть Україні систем ППО на 113 млн доларів

Швеція передасть Україна додаткові системи ППО / Фото: pixabay.com

Україна отримає від Швеції системи протиповітряної оборони Robot 70 і Tridon Mk2.

Уряд Швеції оголосив про передавання Україні систем протиповітряної оборони на суму близько 113 мільйонів доларів.

Про це йдеться у статті прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, заступника прем'єр-міністра, міністра енергетики, бізнесу та промисловості Ебба Буша і міністра освіти Йогана Персона у виданні Svenska Dagbladet.

Автори матеріалу зазначили, що "тепер можуть оголосити про закупівлю систем ППО на загальну суму 1,2 млрд крон для передачі в дар Україні".

В статті вказується, що в рамках нової допомоги Україна отримає від Швеції системи протиповітряної оборони Robot 70 і Tridon Mk2.

"Підтримуючи Україну, ми зміцнюємо власну безпеку", – зазначили шведські посадовці.

Раніше повідомлялося, що у Швеції не виключають відправлення миротворців до України.

Ми раніше інформували, що через позицію Трампа Україна може залишитись без ППО.

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