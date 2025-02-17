У Швеції не виключають відправлення миротворців до України

У МЗС наголосили, що єдина умова - це закінчення війни.

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард не виключає відправлення шведських військових до України у складі післявоєнного миротворчого контингенту.

Про це повідомляє Reuters.

За словами очільниці шведського МЗС, наразі треба домовитися про справедливий та стійкий мир, який поважає міжнародне право та Україну.

"‎Спочатку ми повинні домовитися про справедливий і стійкий мир, який поважає міжнародне право... Коли ми матимемо такий мир, його потрібно буде підтримувати, і для цього наш уряд нічого не виключає", — сказала вона.

Нагадаємо, прем’єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити війська в Україні для забезпечення виконання можливого мирного договору з Росією.

З його слів, Лондон вже зобов’язався виділяти щонайменше 3 мільярди фунтів стерлінгів щорічно на підтримку українських військових до 2030 року. Окрім цього, він висловив готовність відправити британських військових до України, якщо це буде необхідно.