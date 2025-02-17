У Швеції не виключають відправлення миротворців до України

У МЗС наголосили, що єдина умова - це закінчення війни.
Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард не виключає відправлення шведських військових до України у складі післявоєнного миротворчого контингенту.
Про це повідомляє Reuters.
За словами очільниці шведського МЗС, наразі треба домовитися про справедливий та стійкий мир, який поважає міжнародне право та Україну.
"Спочатку ми повинні домовитися про справедливий і стійкий мир, який поважає міжнародне право... Коли ми матимемо такий мир, його потрібно буде підтримувати, і для цього наш уряд нічого не виключає", — сказала вона.
Нагадаємо, прем’єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити війська в Україні для забезпечення виконання можливого мирного договору з Росією.
З його слів, Лондон вже зобов’язався виділяти щонайменше 3 мільярди фунтів стерлінгів щорічно на підтримку українських військових до 2030 року. Окрім цього, він висловив готовність відправити британських військових до України, якщо це буде необхідно.