Швеция передаст Украине систем ПВО на 113 млн долларов

Украина получит от Швеции системы противовоздушной обороны Robot 70 и Tridon Mk2.

Правительство Швеции объявило о передаче Украине систем противовоздушной обороны на сумму около 113 миллионов долларов.

Об этом говорится в статье премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, заместителя премьер-министра, министра энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буша и министра образования Иоганна Персона в издании Svenska Dagbladet.

Авторы материала отметили, что "теперь могут объявить о закупке систем ПВО на общую сумму 1,2 млрд. крон для передачи в дар Украине".

В статье указывается, что в рамках новой помощи Украина получит от Швеции системы противовоздушной обороны Robot 70 и Tridon Mk2.

"Поддерживая Украину, мы укрепляем свою безопасность", — отметили шведские чиновники.

Ранее сообщалось, что в Швеции не исключают отправку миротворцев в Украину.

Мы ранее информировали, что из-за позиции Трампа Украина может остаться без ПВО.

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