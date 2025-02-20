Трамп чекає на візит лідера Китаю: що відомо

Водночас Трамп не вказав, коли саме Сі може відвідати США з візитом.

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що чекає на візит голови КНР Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів.

Заяву американського президента наводить Reuters.

Водночас Трамп не вказав, коли саме Сі може відвідати США з візитом.

Під час спілкування із журналістами на борту президентського літака він зазначив, що "цілком можливо", що США і Китай укладуть нову торговельну угоду.

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"Зрештою, у нас буде президент Сі, у нас будуть усі, хто приїде (до США)", – сказав Трамп, кажучи також про інших лідерів, які відвідують Сполучені Штати.

Востаннє Сі відвідував США в листопаді 2023 року на саміт з тодішнім президентом США Джо Байденом, результатом якого стали домовленості про відновлення військового зв'язку та обмеження виробництва фентанілу.

Нагадаємо, адміністрація Трампа запровадила 10-відсоткові тарифи на китайські товари за декілька днів після початку роботи, після чого оголосила про аналогічні кроки і щодо Мексики та Канади.

У відповідь на це Міністерство торгівлі Китаю оголосило, що запровадить тарифи у відповідь проти США на низку товарів, поновивши торгову війну між двома найбільшими економіками світу.

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