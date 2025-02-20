Росіяни вдарили по Одесі: в ОВА розповіли про наслідки для енергетики

Без електроенергії залишаються ще 49 тисяч абонентів.

Вночі проти 20 лютого російські війська атакували Одесу. Через ворожу атаку енергетична інфраструктура зазнала пошкоджень.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Завдяки цілодобовій роботі енергетиків відновлено електропостачання двох котелень, які розпочали роботу та,

після набору необхідних параметрів теплоносія, опалення поступово розпочне повертатись у домівки тих одеситів, які с учора були без тепла. Заживлена критична інфраструктура", — йдеться в повідомленні.

Протягом останньої доби енергетики повернули світло для 40 тисяч клієнтів. Однак без електроенергії залишаються ще 49 тисяч абонентів. Наразі тривають роботи з відновлення електропостачання.

Нагадаємо, російські "Шахеди" масовано вдарили по Одесі.

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