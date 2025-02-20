Россияне ударили по Одессе: в ОВА рассказали о последствиях для энергетики

Ночью на 20 февраля российские войска атаковали Одессу. Из-за вражеской атаки энергетическая инфраструктура получила повреждения.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Благодаря круглосуточной работе энергетиков восстановлено электроснабжение двух котельных, которые начали работу и, после набора необходимых параметров теплоносителя, отопление постепенно начнет возвращаться в дома тех одесситов, которые со вчерашнего дня были без тепла. Заживлена критическая инфраструктура", — говорится в сообщении.

В течение последних суток энергетики вернули свет для 40 тысяч клиентов. Однако без электроэнергии остаются еще 49 тысяч абонентов. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Напомним, российские "Шахеды" массированно ударили по Одессе.

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