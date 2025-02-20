Как Европа может получить возмещение за помощь Украине: в СНБО объяснили

Россия совершила агрессию и напала на Украину, а наше государство только воюет за выживание. Демократии помогают, потому что такая агрессия разрушает мировой порядок и демократию как таковую, а также угрожает им самим. Есть замороженные российские активы, которые европейцы могут забрать активы РФ в качестве возмещения.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Если демократиям нужна компенсация за помощь Украине, можно конфисковать российские активы, деньги, принадлежащие убийцам и разрушителям мирового порядка. Это же логично. Страшно ли?", — риторически заметил он.

Россия нападет на Европу

Коваленко добавил: если подходы не изменятся, война в странах НАТО гарантирована. Европа должна действовать более жестко и срочно. Иначе через 4-6 лет там будут российские, КНДРровские и иранские прокси. Они нападут на Европу.

"Конечно, Европа должна покупать больше американского оружия и сохранить максимально американские базы. Конечно, Европа сегодня должна говорить о военных в Украине, но и рассчитывать на опыт единой армии в Европе, умеющей воевать в современной войне - украинский опыт. Конечно, Путин думает, что он все "порешал" и из США все будет хорошо у него, но это совсем не так, и это еще все увидят. Демократии должны изменить подходы и найти собственные яйца, потому что будет большая война, которую пока можно остановить", — завершили в СНБО.

Ранее речь шла о том, что по состоянию на сегодняшний день Россия не делает в военном плане ничего, что свидетельствовало бы о подготовке к прекращению активных боевых действий. Россияне действуют наоборот: наращивают воздушную компоненту и личный состав армии, пытаются обезопасить заводы ВПК, особенно производящие "Шахеды", и на них делают планы нарастить их производство.

Читайте также: