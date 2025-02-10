16 продуктов с высоким содержанием белка

Ежедневное потребление достаточного количества белка является ключевым для поддержания структуры клеток, иммунитета, активности, химических реакций и синтеза гормонов. Белки состоят из аминокислот – маленьких строительных блоков, среди которых девять незаменимы, то есть те, которые ваше тело не может выработать самостоятельно и их нужно получать из пищи.
Белок помогает поддерживать ощущение сытости, это способствует контролю веса. Рекомендованная диетическая норма белка составляет 0,8 г на 1 кг, это минимальная потребность для организма, об этом рассказало издание HealthLine.
Яйца
Целые яйца являются прекрасным источником легко усваиваемого белка, они содержат важные витамины, минералы, полезные жиры и антиоксиданты.
- Содержимое белка: одно большое яйцо (50 г) содержит 6,3 г белка.
- Питательная ценность: желток содержит жирорастворимые витамины (A, D, E, K) и холестерин, необходимый для синтеза некоторых гормонов.
- Разница между яйцом и яичным белком: яичный белок почти полностью состоит из белка, но целые яйца обеспечивают более широкий спектр питательных веществ.
- Универсальность: яйца можно употреблять в различных формах – вареных, жареных, запеченных или использовать в качестве ингредиента для выпечки.
Миндаль
Миндаль – питательный орех, богатый клетчаткой, витамином Е, марганцем и магнием. Он содержит значительное количество белка и может способствовать снижению уровня холестерина и артериального давления.
- Содержимое белка: 28 г миндаля содержит 6 г белка.
- Антиоксиданты: миндаль является отличным источником антиоксидантов, защищающих клетки от повреждений свободными радикалами.
- Здоровье сердца: регулярное употребление миндаля ассоциируется со снижением риска сердечных заболеваний.
- Вкус и текстура: миндаль легко добавлять в салаты, выпечки, смузи или использовать как самостоятельную закуску.
Куриная грудка
Куриная грудка – отличный источник белка, содержащий низкое содержание жира и богатый витаминами группы B, цинком и селеном.
- Содержание белка: одна половина куриной грудки (86 г) содержит 26,7 г белка.
- Легкость усвоения: куриное мясо легко переваривается и является популярным выбором для тех, кто стремится снизить потребление жиров.
- Универсальность приготовления: куриную грудку можно запекать, жарить, варить или готовить на гриле, это позволяет использовать ее во многих блюдах.
- Низкая калорийность: это идеальный вариант для тех, кто контролирует вес, поскольку он содержит минимальное количество калорий по сравнению с другими источниками белка.
Сыр
Сыр, особенно с низким содержанием жира, является богатым источником белка, кальция, фосфора, селена, витамина B12 и рибофлавина.
- Содержимое белка: 225 г сыра обеспечивает 28 г белка.
- Разнообразие: разные виды сыра (чедер, моцарелла, пармезан) имеют свои уникальные вкусы и текстура, которая позволяет выбирать в соответствии с кулинарными потребностями.
- Поддержка костей: благодаря высокому содержанию кальция, сыр способствует укреплению костей и зубов.
- Универсальность: сыр можно добавлять в салаты, пасты, бутерброды или употреблять самостоятельно как закуску.
Греческий йогурт
Греческий йогурт или сцеженный йогурт, известный своей кремовой текстурой и высоким содержанием белка. Он также является отличным источником кальция, витамина B12, витамина А, селена и цинка.
- Содержание белка: 200 г обеспечивает 19,9 г белка.
- Здоровье пищеварительной системы: греческий йогурт содержит пробиотики, способствующие здоровью кишечника.
- Универсальность: его можно использовать в качестве основного ингредиента для смузи, соусов или просто как легкую закуску с фруктами или орехами.
- Низкое содержание жира: варианты обезжиренного йогурта позволяют получить высококачественный белок без лишних калорий.
Молоко
Молоко является классическим источником высококачественного белка, а также содержит питательные вещества, такие как кальций, фосфор и рибофлавин.
- Содержимое белка: 245 мл молока содержит 8,32 г белка.
- Питательные вещества: молоко наполняет организм кальцием для поддержания здоровья костей и зубов и витаминами группы B для энергетического обмена.
- Легкость использования: молоко используется в кулинарии в выпечке, полосе, соусах или как самостоятельный напиток.
- Альтернатива если у вас есть непереносимость: для тех, кто имеет непереносимость лактозы, существуют альтернативы, такие как миндальное, соевое или овсяное молоко.
Чечевица
Чечевица – один из лучших источников растительного белка, богатая также клетчаткой, фолиевой кислотой, магнием, калием, железом, медью и марганцем.
- Содержимое белка: 100 г вареной чечевицы (около 1/2 стакана) содержит 9,02 г белка.
- Здоровье сердца: регулярное употребление чечевицы способствует снижению риска сердечных заболеваний благодаря высокому содержанию клетчатки.
- Экономичность: чечевица является доступным и универсальным ингредиентом, который легко использовать в супах, салатах и основных блюдах.
- Вегетарианский выбор: это идеальный источник белка для вегетарианцев и веганов.
Нежирная говядина
Нежирная говядина является богатым источником белка, а также содержит биодоступное железо, цинк, селен и витамины B12 и B6.
- Содержимое белка: порция 85 г содержит 24,6 г белка.
- Сила и энергия: говядина помогает поддерживать мышечную массу и обеспечивает энергией благодаря высокому содержанию белка и железа.
- Поддержка иммунитета: цинк и селен способствуют укреплению иммунной системы.
- Умеренность: поскольку чрезмерное потребление красного мяса может быть связано с повышенным риском колоректального рака, важно соблюдать разумную порцию и включать в рацион растительные белки.
Рыба
Рыба является отличным источником белка и содержит питательные вещества, такие как йод, селен и витамин B12. Лосось, щепа и другие виды рыбы способствуют поддержанию здоровья сердца благодаря высокому содержанию жирных кислот Омега-3.
- Содержимое белка: 125 г филе лосося содержит 30,5 г белка, а 180 г филе трески – 41 г белка.
- Здоровье сердца: Омега-3 жирные кислоты помогают снижать воспаление и поддерживать нормальный уровень холестерина.
- Универсальность: рыбу можно готовить на гриле, запекать или тушить, что делает ее незаменимой во время здорового питания.
- Легкость усвоения: рыба легко переваривается, это делает ее популярной среди тех, кто стремится увеличить потребление белка без чрезмерной нагрузки на пищеварительную систему.
Киноа
Киноа – продукт, который часто называют "полноценным белком", поскольку он содержит все незаменимые аминокислоты, хотя может содержать недостаточное количество некоторых, например лейцина.
- Содержимое белка: 185 г вареного киноа содержит 8 г белка.
- Многофункциональность: киноа является прекрасной альтернативой традиционным зерновым продуктам и идеально подходит для салатов, гарниров или даже в качестве основы для завтраков.
- Незаменимые аминокислоты: благодаря полноценному белку, киноа помогает обеспечить ваш организм всеми необходимыми аминокислотами.
- Легкость приготовления: киноа быстро готовится и может стать основой здорового, сытного обеда.
Протеиновые порошки
Протеиновые порошки, такие как сывороточный или гороховый протеин, являются удобным способом увеличения потребления белка, особенно когда времени приготовления мало.
- Содержимое белка: сывороточный протеин – примерно 16,6 г белка на мерную ложку (28,6 г); гороховый – около 15 г белка на мерную ложку (20 г).
- Универсальность: протеиновые порошки легко добавляются к коктейлям, смузи, йогуртам, выпечке и энергетическим батончикам.
- Контроль потребления: они помогают точно контролировать количество потребляемого белка в течение дня.
- Поддержание мышечной массы: протеиновые добавки особенно полезны для активных людей, стремящихся увеличить мышечную массу или восстановить ее после тренировок.
Иезекиильский хлеб
Иезекиильский хлеб производится из органических и проращенных цельных зерен и бобовых (просо, ячмень, пшеница, соя, чечевица), это делает его богатым источником белка, клетчатки и других важных питательных веществ.
- Содержимое белка: один ломтик (50 г) содержит 6 г белка.
- Проращенные зерна: процесс проращивания повышает биодоступность питательных веществ и облегчает пищеварение.
- Разнообразие вкусов: хлеб Иезекииля обладает насыщенным, богатым вкусом и является прекрасной альтернативой традиционному белому хлебу.
- Энергетическая ценность: обеспечивает стабильное высвобождение энергии в течение дня, благодаря высокому содержанию сложных углеводов и белка.
Семена тыквы
Семена тыквы – отличный источник растительного белка и минералов, таких как железо, фосфор, магний и цинк.
- Содержимое белка: 1/4 стакана (29,5 г) тыквенных семян содержит 8,8 г белка.
- Антиоксиданты и полезные жиры: семена тыквы содержат антиоксиданты и здоровые жиры, которые поддерживают работу сердца и здоровье организма.
- Универсальность: его можно добавлять в салаты, овсянки, выпечки или использовать как отдельную закуску.
- Повышение сытости: семена тыквы способствуют ощущению сытости, это может помочь контролировать аппетит.
Индийский ком
Грудка индейки – легкий источник белка, содержащий минимальное количество жира и калорий, а также богатый такими витаминами и минералами, как селен, цинк и витамины B12 и B6.
- Содержимое белка: порция 85 г обеспечивает 25,6 г белка.
- Поддержка мышц: благодаря высокому содержанию белка, индейка помогает поддерживать и восстанавливать мышечную ткань, это особенно важно для спортсменов и активных людей.
- Здоровое сердце: низкое содержание жира делает ее отличным выбором для тех, кто заботится о здоровье сердца.
- Универсальность в приготовлении: индейку можно запекать, готовить на гриле или тушить, это делает ее популярным выбором для блюд.
Моллюски
Моллюски, такие как креветки, устрицы и гребешки, являются отличным источником белка, а также содержат здоровые жиры и многочисленные витамины и минералы, такие как селен, цинк, витамин B12 и железо.
- Содержание белка: порция (85 г) вареных моллюсков содержит 21,8 г белка.
- Поддержка иммунитета: моллюски содержат антиоксиданты и микроэлементы, способствующие укреплению иммунной системы.
- Вкусное разнообразие: их можно использовать в разных блюдах – от салатов до горячих основных блюд, это делает их универсальным выбором для здорового питания.
- Низкое содержание калорий: благодаря низкому содержанию жиров, моллюски являются отличным источником белка для тех, кто контролирует потребление калорий.
Арахис и арахисовая паста
Арахис и арахисовая паста богаты белком, фолиевой кислотой, магнием и витамином Е. Они помогают ощущать сытость и могут уменьшать скачки уровня сахара в крови, когда употребляются с высокоуглеводными блюдами.
- Содержимое белка: порция арахиса (28,35 г) обеспечивает 7,31 г белка, а 2 столовые ложки (32 г) арахисовой пасты – 7,2 г белка.
- Полезные жиры: арахис содержит мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, способствующие здоровью сердца.
- Энергетическая ценность: арахис и арахисовая паста являются отличным источником энергии, что делает их популярными среди спортсменов и людей с активным образом жизни.
- Универсальность: его можно использовать в качестве самостоятельной закуски, добавлять в полосу, выпечку или употреблять с фруктами и овощами.
Как получить 100–150 г белка в день
Употребляйте продукты с высоким содержанием белка для каждого приема пищи – например, греческий йогурт на завтрак, куриную грудку на обед, рыбу или нежирную говядину на ужин, а также перекусы из орехов, бобовых или арахисовой пасты.
Получение достаточного количества белка ежедневно чрезвычайно важно для поддержания здоровья и энергии. Потребности в белке зависят от вашего веса, уровня активности и индивидуальных особенностей организма. Сегодня существует множество продуктов как животного, так и растительного происхождения, которые помогут вам достичь этой цели, делая ваш рацион не только вкусным, но и невероятно питательным.
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