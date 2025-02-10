16 продуктов с высоким содержанием белка

Ежедневное потребление достаточного количества белка является ключевым для поддержания структуры клеток, иммунитета, активности, химических реакций и синтеза гормонов. Белки состоят из аминокислот – маленьких строительных блоков, среди которых девять незаменимы, то есть те, которые ваше тело не может выработать самостоятельно и их нужно получать из пищи.

Белок помогает поддерживать ощущение сытости, это способствует контролю веса. Рекомендованная диетическая норма белка составляет 0,8 г на 1 кг, это минимальная потребность для организма, об этом рассказало издание HealthLine.

Яйца

Целые яйца являются прекрасным источником легко усваиваемого белка, они содержат важные витамины, минералы, полезные жиры и антиоксиданты.

Содержимое белка: одно большое яйцо (50 г) содержит 6,3 г белка.

одно большое яйцо (50 г) содержит 6,3 г белка. Питательная ценность: желток содержит жирорастворимые витамины (A, D, E, K) и холестерин, необходимый для синтеза некоторых гормонов.

желток содержит жирорастворимые витамины (A, D, E, K) и холестерин, необходимый для синтеза некоторых гормонов. Разница между яйцом и яичным белком: яичный белок почти полностью состоит из белка, но целые яйца обеспечивают более широкий спектр питательных веществ.

яичный белок почти полностью состоит из белка, но целые яйца обеспечивают более широкий спектр питательных веществ. Универсальность: яйца можно употреблять в различных формах – вареных, жареных, запеченных или использовать в качестве ингредиента для выпечки.

Миндаль

Миндаль – питательный орех, богатый клетчаткой, витамином Е, марганцем и магнием. Он содержит значительное количество белка и может способствовать снижению уровня холестерина и артериального давления.

Содержимое белка: 28 г миндаля содержит 6 г белка.

28 г миндаля содержит 6 г белка. Антиоксиданты : миндаль является отличным источником антиоксидантов, защищающих клетки от повреждений свободными радикалами.

: миндаль является отличным источником антиоксидантов, защищающих клетки от повреждений свободными радикалами. Здоровье сердца: регулярное употребление миндаля ассоциируется со снижением риска сердечных заболеваний.

регулярное употребление миндаля ассоциируется со снижением риска сердечных заболеваний. Вкус и текстура: миндаль легко добавлять в салаты, выпечки, смузи или использовать как самостоятельную закуску.

Куриная грудка

Куриная грудка – отличный источник белка, содержащий низкое содержание жира и богатый витаминами группы B, цинком и селеном.

Содержание белка: одна половина куриной грудки (86 г) содержит 26,7 г белка.

одна половина куриной грудки (86 г) содержит 26,7 г белка. Легкость усвоения: куриное мясо легко переваривается и является популярным выбором для тех, кто стремится снизить потребление жиров.

куриное мясо легко переваривается и является популярным выбором для тех, кто стремится снизить потребление жиров. Универсальность приготовления: куриную грудку можно запекать, жарить, варить или готовить на гриле, это позволяет использовать ее во многих блюдах.

куриную грудку можно запекать, жарить, варить или готовить на гриле, это позволяет использовать ее во многих блюдах. Низкая калорийность: это идеальный вариант для тех, кто контролирует вес, поскольку он содержит минимальное количество калорий по сравнению с другими источниками белка.

Сыр

Сыр, особенно с низким содержанием жира, является богатым источником белка, кальция, фосфора, селена, витамина B12 и рибофлавина.

Содержимое белка: 225 г сыра обеспечивает 28 г белка.

225 г сыра обеспечивает 28 г белка. Разнообразие : разные виды сыра (чедер, моцарелла, пармезан) имеют свои уникальные вкусы и текстура, которая позволяет выбирать в соответствии с кулинарными потребностями.

: разные виды сыра (чедер, моцарелла, пармезан) имеют свои уникальные вкусы и текстура, которая позволяет выбирать в соответствии с кулинарными потребностями. Поддержка костей: благодаря высокому содержанию кальция, сыр способствует укреплению костей и зубов.

благодаря высокому содержанию кальция, сыр способствует укреплению костей и зубов. Универсальность: сыр можно добавлять в салаты, пасты, бутерброды или употреблять самостоятельно как закуску.

Греческий йогурт

Греческий йогурт или сцеженный йогурт, известный своей кремовой текстурой и высоким содержанием белка. Он также является отличным источником кальция, витамина B12, витамина А, селена и цинка.

Содержание белка : 200 г обеспечивает 19,9 г белка.

: 200 г обеспечивает 19,9 г белка. Здоровье пищеварительной системы: греческий йогурт содержит пробиотики, способствующие здоровью кишечника.

греческий йогурт содержит пробиотики, способствующие здоровью кишечника. Универсальность: его можно использовать в качестве основного ингредиента для смузи, соусов или просто как легкую закуску с фруктами или орехами.

его можно использовать в качестве основного ингредиента для смузи, соусов или просто как легкую закуску с фруктами или орехами. Низкое содержание жира: варианты обезжиренного йогурта позволяют получить высококачественный белок без лишних калорий.

Молоко

Молоко является классическим источником высококачественного белка, а также содержит питательные вещества, такие как кальций, фосфор и рибофлавин.

Содержимое белка: 245 мл молока содержит 8,32 г белка.

245 мл молока содержит 8,32 г белка. Питательные вещества : молоко наполняет организм кальцием для поддержания здоровья костей и зубов и витаминами группы B для энергетического обмена.

: молоко наполняет организм кальцием для поддержания здоровья костей и зубов и витаминами группы B для энергетического обмена. Легкость использования: молоко используется в кулинарии в выпечке, полосе, соусах или как самостоятельный напиток.

молоко используется в кулинарии в выпечке, полосе, соусах или как самостоятельный напиток. Альтернатива если у вас есть непереносимость: для тех, кто имеет непереносимость лактозы, существуют альтернативы, такие как миндальное, соевое или овсяное молоко.

Чечевица

Чечевица – один из лучших источников растительного белка, богатая также клетчаткой, фолиевой кислотой, магнием, калием, железом, медью и марганцем.

Содержимое белка: 100 г вареной чечевицы (около 1/2 стакана) содержит 9,02 г белка.

100 г вареной чечевицы (около 1/2 стакана) содержит 9,02 г белка. Здоровье сердца: регулярное употребление чечевицы способствует снижению риска сердечных заболеваний благодаря высокому содержанию клетчатки.

регулярное употребление чечевицы способствует снижению риска сердечных заболеваний благодаря высокому содержанию клетчатки. Экономичность: чечевица является доступным и универсальным ингредиентом, который легко использовать в супах, салатах и основных блюдах.

чечевица является доступным и универсальным ингредиентом, который легко использовать в супах, салатах и основных блюдах. Вегетарианский выбор: это идеальный источник белка для вегетарианцев и веганов.

Нежирная говядина

Нежирная говядина является богатым источником белка, а также содержит биодоступное железо, цинк, селен и витамины B12 и B6.

Содержимое белка: порция 85 г содержит 24,6 г белка.

порция 85 г содержит 24,6 г белка. Сила и энергия: говядина помогает поддерживать мышечную массу и обеспечивает энергией благодаря высокому содержанию белка и железа.

говядина помогает поддерживать мышечную массу и обеспечивает энергией благодаря высокому содержанию белка и железа. Поддержка иммунитета: цинк и селен способствуют укреплению иммунной системы.

цинк и селен способствуют укреплению иммунной системы. Умеренность: поскольку чрезмерное потребление красного мяса может быть связано с повышенным риском колоректального рака, важно соблюдать разумную порцию и включать в рацион растительные белки.

Рыба

Рыба является отличным источником белка и содержит питательные вещества, такие как йод, селен и витамин B12. Лосось, щепа и другие виды рыбы способствуют поддержанию здоровья сердца благодаря высокому содержанию жирных кислот Омега-3.

Содержимое белка: 125 г филе лосося содержит 30,5 г белка, а 180 г филе трески – 41 г белка.

125 г филе лосося содержит 30,5 г белка, а 180 г филе трески – 41 г белка. Здоровье сердца: Омега-3 жирные кислоты помогают снижать воспаление и поддерживать нормальный уровень холестерина.

Омега-3 жирные кислоты помогают снижать воспаление и поддерживать нормальный уровень холестерина. Универсальность : рыбу можно готовить на гриле, запекать или тушить, что делает ее незаменимой во время здорового питания.

: рыбу можно готовить на гриле, запекать или тушить, что делает ее незаменимой во время здорового питания. Легкость усвоения: рыба легко переваривается, это делает ее популярной среди тех, кто стремится увеличить потребление белка без чрезмерной нагрузки на пищеварительную систему.

Киноа

Киноа – продукт, который часто называют "полноценным белком", поскольку он содержит все незаменимые аминокислоты, хотя может содержать недостаточное количество некоторых, например лейцина.

Содержимое белка : 185 г вареного киноа содержит 8 г белка.

: 185 г вареного киноа содержит 8 г белка. Многофункциональность : киноа является прекрасной альтернативой традиционным зерновым продуктам и идеально подходит для салатов, гарниров или даже в качестве основы для завтраков.

: киноа является прекрасной альтернативой традиционным зерновым продуктам и идеально подходит для салатов, гарниров или даже в качестве основы для завтраков. Незаменимые аминокислоты: благодаря полноценному белку, киноа помогает обеспечить ваш организм всеми необходимыми аминокислотами.

благодаря полноценному белку, киноа помогает обеспечить ваш организм всеми необходимыми аминокислотами. Легкость приготовления: киноа быстро готовится и может стать основой здорового, сытного обеда.

Протеиновые порошки

Протеиновые порошки, такие как сывороточный или гороховый протеин, являются удобным способом увеличения потребления белка, особенно когда времени приготовления мало.

Содержимое белка: сывороточный протеин – примерно 16,6 г белка на мерную ложку (28,6 г); гороховый – около 15 г белка на мерную ложку (20 г).

сывороточный протеин – примерно 16,6 г белка на мерную ложку (28,6 г); гороховый – около 15 г белка на мерную ложку (20 г). Универсальность : протеиновые порошки легко добавляются к коктейлям, смузи, йогуртам, выпечке и энергетическим батончикам.

: протеиновые порошки легко добавляются к коктейлям, смузи, йогуртам, выпечке и энергетическим батончикам. Контроль потребления: они помогают точно контролировать количество потребляемого белка в течение дня.

они помогают точно контролировать количество потребляемого белка в течение дня. Поддержание мышечной массы: протеиновые добавки особенно полезны для активных людей, стремящихся увеличить мышечную массу или восстановить ее после тренировок.

Иезекиильский хлеб

Иезекиильский хлеб производится из органических и проращенных цельных зерен и бобовых (просо, ячмень, пшеница, соя, чечевица), это делает его богатым источником белка, клетчатки и других важных питательных веществ.

Содержимое белка: один ломтик (50 г) содержит 6 г белка.

один ломтик (50 г) содержит 6 г белка. Проращенные зерна: процесс проращивания повышает биодоступность питательных веществ и облегчает пищеварение.

процесс проращивания повышает биодоступность питательных веществ и облегчает пищеварение. Разнообразие вкусов: хлеб Иезекииля обладает насыщенным, богатым вкусом и является прекрасной альтернативой традиционному белому хлебу.

хлеб Иезекииля обладает насыщенным, богатым вкусом и является прекрасной альтернативой традиционному белому хлебу. Энергетическая ценность: обеспечивает стабильное высвобождение энергии в течение дня, благодаря высокому содержанию сложных углеводов и белка.

Семена тыквы

Семена тыквы – отличный источник растительного белка и минералов, таких как железо, фосфор, магний и цинк.

Содержимое белка: 1/4 стакана (29,5 г) тыквенных семян содержит 8,8 г белка.

1/4 стакана (29,5 г) тыквенных семян содержит 8,8 г белка. Антиоксиданты и полезные жиры: семена тыквы содержат антиоксиданты и здоровые жиры, которые поддерживают работу сердца и здоровье организма.

семена тыквы содержат антиоксиданты и здоровые жиры, которые поддерживают работу сердца и здоровье организма. Универсальность : его можно добавлять в салаты, овсянки, выпечки или использовать как отдельную закуску.

: его можно добавлять в салаты, овсянки, выпечки или использовать как отдельную закуску. Повышение сытости: семена тыквы способствуют ощущению сытости, это может помочь контролировать аппетит.

Индийский ком

Грудка индейки – легкий источник белка, содержащий минимальное количество жира и калорий, а также богатый такими витаминами и минералами, как селен, цинк и витамины B12 и B6.

Содержимое белка: порция 85 г обеспечивает 25,6 г белка.

порция 85 г обеспечивает 25,6 г белка. Поддержка мышц: благодаря высокому содержанию белка, индейка помогает поддерживать и восстанавливать мышечную ткань, это особенно важно для спортсменов и активных людей.

благодаря высокому содержанию белка, индейка помогает поддерживать и восстанавливать мышечную ткань, это особенно важно для спортсменов и активных людей. Здоровое сердце: низкое содержание жира делает ее отличным выбором для тех, кто заботится о здоровье сердца.

низкое содержание жира делает ее отличным выбором для тех, кто заботится о здоровье сердца. Универсальность в приготовлении: индейку можно запекать, готовить на гриле или тушить, это делает ее популярным выбором для блюд.

Моллюски

Моллюски, такие как креветки, устрицы и гребешки, являются отличным источником белка, а также содержат здоровые жиры и многочисленные витамины и минералы, такие как селен, цинк, витамин B12 и железо.

Содержание белка : порция (85 г) вареных моллюсков содержит 21,8 г белка.

: порция (85 г) вареных моллюсков содержит 21,8 г белка. Поддержка иммунитета : моллюски содержат антиоксиданты и микроэлементы, способствующие укреплению иммунной системы.

: моллюски содержат антиоксиданты и микроэлементы, способствующие укреплению иммунной системы. Вкусное разнообразие: их можно использовать в разных блюдах – от салатов до горячих основных блюд, это делает их универсальным выбором для здорового питания.

их можно использовать в разных блюдах – от салатов до горячих основных блюд, это делает их универсальным выбором для здорового питания. Низкое содержание калорий: благодаря низкому содержанию жиров, моллюски являются отличным источником белка для тех, кто контролирует потребление калорий.

Арахис и арахисовая паста

Арахис и арахисовая паста богаты белком, фолиевой кислотой, магнием и витамином Е. Они помогают ощущать сытость и могут уменьшать скачки уровня сахара в крови, когда употребляются с высокоуглеводными блюдами.

Содержимое белка: порция арахиса (28,35 г) обеспечивает 7,31 г белка, а 2 столовые ложки (32 г) арахисовой пасты – 7,2 г белка.

порция арахиса (28,35 г) обеспечивает 7,31 г белка, а 2 столовые ложки (32 г) арахисовой пасты – 7,2 г белка. Полезные жиры: арахис содержит мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, способствующие здоровью сердца.

арахис содержит мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, способствующие здоровью сердца. Энергетическая ценность: арахис и арахисовая паста являются отличным источником энергии, что делает их популярными среди спортсменов и людей с активным образом жизни.

арахис и арахисовая паста являются отличным источником энергии, что делает их популярными среди спортсменов и людей с активным образом жизни. Универсальность: его можно использовать в качестве самостоятельной закуски, добавлять в полосу, выпечку или употреблять с фруктами и овощами.

Как получить 100–150 г белка в день

Употребляйте продукты с высоким содержанием белка для каждого приема пищи – например, греческий йогурт на завтрак, куриную грудку на обед, рыбу или нежирную говядину на ужин, а также перекусы из орехов, бобовых или арахисовой пасты.

Получение достаточного количества белка ежедневно чрезвычайно важно для поддержания здоровья и энергии. Потребности в белке зависят от вашего веса, уровня активности и индивидуальных особенностей организма. Сегодня существует множество продуктов как животного, так и растительного происхождения, которые помогут вам достичь этой цели, делая ваш рацион не только вкусным, но и невероятно питательным.

Мы также писали о том, почему зимой так важно есть хурму.

Читайте также: