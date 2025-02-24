Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 24 февраля

Астрологический прогноз на 24 февраля

Жаба - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: в этот день, несмотря на начало рабочей недели, не стоит приступать к реализации новых проектов особенно финансового направления: вместо прибыли они принесут убыток.

Символ дня: Жаба.

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: голубой. 

Счастливые камни дня: жадеит, хризопраз.

За какую часть тела отвечает: ноги, бедра. 

Болезни дня: вероятно обострение хронических заболеваний – самое время вспомнить, какую схему лечения назначил врач. 

Питание дня: мясо лучше заменить рыбой и овощами. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Магия и мистика дня: можно делать защитные и любовные талисманы и обереги. 

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают, что в характере мечтает его духовному росту. 

Табу дня: под запретом рассеянность и невнимательность. 

Цитата дня: «Хвастливые речи – признак слабости, а те, кто способен на большие дела, держат язык за зубами» (Марк Туллий Цицерон). 

Читайте также:

Срубили деревьев на несколько миллионов гривен! Поймали группу лесорубов-нелегалов

Срубили деревьев на несколько миллионов гривен! Поймали группу лесорубов-нелегалов

Похожие темы:

Следующая публикация