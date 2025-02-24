Астрологический прогноз на 24 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в этот день, несмотря на начало рабочей недели, не стоит приступать к реализации новых проектов особенно финансового направления: вместо прибыли они принесут убыток.

Символ дня: Жаба.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: голубой.

Счастливые камни дня: жадеит, хризопраз.

За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.

Болезни дня: вероятно обострение хронических заболеваний – самое время вспомнить, какую схему лечения назначил врач.

Питание дня: мясо лучше заменить рыбой и овощами.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Магия и мистика дня: можно делать защитные и любовные талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают, что в характере мечтает его духовному росту.

Табу дня: под запретом рассеянность и невнимательность.

Цитата дня: «Хвастливые речи – признак слабости, а те, кто способен на большие дела, держат язык за зубами» (Марк Туллий Цицерон).

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