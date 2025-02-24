Беспилотники атаковали НПЗ в Рязани: загорелся пожар

Местные жители рассказывают о нескольких взрывах в районе НПЗ.

В ночь на 24 февраля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в российской Рязани, после чего загорелся пожар.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Они сообщат, что в результате атаки украинских беспилотников на предприятии вспыхнул пожар.

Местные жители пишут, что слышали несколько ударов в районе завода, а затем начался пожар.

Ранее сообщалось, что дроны атаковали Сызранский НПЗ в России.

Мы ранее информировали, что дроны СБУ остановили работу нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае.

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