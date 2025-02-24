Радник Трампа назвав його "президентом миру"

Радник президент Сполучених Штатів з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що Трамп є "президентом миру", який наразі намагається зупинити кілька воєн.

Про це він заявив в етері Fox News.

Він заявив що зміни в політиці надання допомоги Україні для захисту від російських агресорів є одним з ключових пріоритетів політики Трампа. Волц впевнений, що скоро громадяни США "побачать віддачу від величезних інвестицій, які вони зробили", маючи на увазі угоду про видобуток копалин в Україні.

Також Волц зазначив, що наразі адміністрація Трампа намагається приблизити припинення вогню.

"Ми переформулюємо те, як Сполучені Штати мають справу з Росією. Ми бачили перший крок, коли президент Трамп розмовляв і з (лідером Росії – ред.) Путіним, і з (президентом України – ред.) Зеленським, а потім – подальшу взаємодію в Ер-Ріяді", – сказав посадовець США.

Також Волц підкреслив важливість взаємодії з країнами Європи і що в Вашингтоні очікують на візити президента Франції та британського прем’єр-міністра.

"Ми вітаємо їхні ідеї щодо гарантій безпеки та європейського лідерства, щоб подбати про безпеку Європи надалі", – сказав Волц.

Волц заявив, що Трамп є "головним укладачем угод" і додав: "Тільки завдяки його силі ми займаємо цю позицію. І слова самого президента Трампа були такими, що Росія вторглася до сусіда за часів Буша, Обами та Байдена, але не за його (каденції, – ред.)".

Раніше повідомлялося, що міністр оборони США Піт Геґсет заявив, що Україні та Росії слід сконцентруватися на досягненні мирної угоди, а не на з’ясуванні винних у війні.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський пояснив, чому повинен зустрітися з Трампом до його переговорів з Путіним.

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