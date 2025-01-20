Іран може передати Росії зброю проти українських морських дронів – ISW

Окрім того, Іран також може передати Росії свої передові ударні та розвідувальні дрони, балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar.

Іран може передати Росії кулемети Moharram для протистояння українським безпілотникам у Чорному морі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на заяви російських блогерів.

Російський воєнний блогер припустив, що після підписання 17 січня російсько-іранської угоди про стратегічне партнерство уряд РФ може продовжувати імпортувати нову військову техніку з Ірану.

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Російський воєнний блогер 18 січня заявив, що Москва може продати Тегерану передові винищувачі Су-35С, Су-30СМ, Су-57 і системи протиповітряної оборони С-300 в обмін на передові іранські ударні та розвідувальні дрони, балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, а також роторні кулемети великої дальності калібру 50 Moharram.

Блогер припустив, що ймовірне отримання росіянами іранських кулеметів Moharram може допомогти їм протистояти українським морським безпілотникам у Чорному морі.

Нагадаємо, напередодні президент Росії Володимир Путін та президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали угоду про "всеосяжне стратегічне партнерство". Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що це жодним чином не вплине на війну проти України.

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