Иран может передать России оружие против украинских морских дронов — ISW

Кроме того, Иран может передать России свои передовые ударные и разведывательные дроны, баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar.

Иран может передать России пулеметы Moharram для противостояния украинским беспилотникам в Черном море.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) со ссылкой на заявления российских блогеров.

Российский военный блогер предположил, что после подписания 17 января российско-иранского соглашения о стратегическом партнерстве правительство РФ может продолжать импорт новой военной техники из Ирана.

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Российский военный блогер 18 января заявил, что Москва может продать Тегерану передовые истребители Су-35С, Су-30СМ, Су-57 и системы противовоздушной обороны С-300 в обмен на передовые иранские ударные и разведывательные дроны, баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, а также роторные пулеметы большой дальности калибра 50 Moharram.

Блогер предположил, что возможное получение россиянами иранских пулеметов Moharram может помочь им противостоять украинским морским беспилотникам в Черном море.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". Политтехнолог Тарас Загородний считает, что это никак не повлияет на войну против Украины.

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