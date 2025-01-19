Какому знаку Зодиака повезет 20 января

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 20 января?

Втора половина 20-го лунного дня, первая часть которого пришлась на 19 января, благоприятен для воплощения в жизнь любых – самых смелых и грандиозных – планов, поэтому очень важно, что он приходится на начало рабочей недели. Главное, преодолеть любые сомнения – как в поставленной перед собой цели, так и в своей способности – и возможности – ее достичь, в таком случае можно будет рассчитывать на успех. Несмотря на то, что день, казалось бы, предназначен для профессинальной деятельности, не стоит забывать о близких и родных людях – особенно это касается пожилых людей и детей.

Стрелец

Стрельцы, которые недовольны статусом своих отношений с любимым человеком, смогут разрушить нынешнее невразумительное статус-кво и вывести их на новый – более высокий – уровень. Правда, для этого им придется не только научиться прощать за ошибки своего партнера, но и признавать собственные промахи, которых – зная характер представителей знака, это легко можно допустить – было совершено немало. Возможно, в таком случае удастся не только наладить отношения сейчас, но и избежать проблем в будущем.

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