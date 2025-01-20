День ангела 20 января: кого и как поздравлять с именинами

20 января 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 20 января

20 января 2025 поздравьте с именинами Павла, Семена, Инну.

Павел — латинское происхождение, означает "младший". В детстве отзывчив и сочувствен. Во взрослом возрасте становится искренним, с уважением относится к женщинам.

Семен — древнееврейское имя, переводится как "услышанный Богом в молитве". В детстве имеет хорошо развитую интуицию. Во взрослом возрасте становится рассудительным, хорошо организованным.

Инна — древнегреческие корни, толкуется как "бурный поток". В детстве нежная и добрая. Во взрослом возрасте становится женственной, светлой, утонченной и духовной.

День ангела 20 января – душевные поздравления в прозе

День ангела 20 января – душевные поздравления в прозе / Фото: pixabay.com

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, охраняя тебя от любых трудностей и неприятностей. Желаю здоровья, удачи, любви и счастья на каждом шагу. Пусть жизнь дарит только самое лучшее!

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда направлял тебя на верный путь, даря поддержку и силу в важные моменты. Пусть этот день принесет тебе радость, а в сердце всегда будет тепло и мир.

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Поздравляю с отличным праздником! Желаю, чтобы ангел-хранитель оберегал тебя от всех невзгод, даровал покой и гармонию в душе. Да будет этот день наполнен благословением и счастьем, а сердце твое поет от радости!

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С Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда вел тебя через все испытания жизни, поддерживая в трудные времена и даря удачу на каждом шагу. Пусть этот день будет полон благодати и света, а в жизни царит только счастье и мир!

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С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель дарит тебе мудрость в важных решениях, а также силу преодолевать все трудности. Желаю здоровья, гармонии и безграничной удачи в жизни. Пусть этот день принесет тебе мир и благополучие!

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