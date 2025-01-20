День ангела 20 січня: кого та як вітати з іменинами

20 січня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 20 січня
20 січня 2025 року привітайте з іменинами Павла, Семена, Інну.
Павло — латинське походження, означає "молодший". В дитинстві чуйний і співчутливий. В дорослому віці стає щирим, з повагою ставиться до жінок.
Семен — давньоєврейське ім'я, перекладається як "почутий Богом в молитві". В дитинстві має гарно розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає розважливим, добре організованим.
Інна — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "бурхливий потік". В дитинстві ніжна і добра. В дорослому віці стає жіночною, світлою, витонченою і духовною.
День ангела 20 січня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, охороняючи тебе від будь-яких труднощів і неприємностей. Бажаю здоров’я, удачі, любові та щастя на кожному кроці. Нехай життя дарує тільки найкраще!
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Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди направляв тебе на правильний шлях, даруючи підтримку і силу у важливі моменти. Нехай цей день принесе тобі радість, а в серці буде завжди тепло і мир.
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Вітаю з чудовим святом! Бажаю, щоб ангел-охоронець оберігав тебе від усіх негараздів, дарував спокій і гармонію в душі. Нехай цей день буде наповнений благословенням і щастям, а серце твоє співає від радості!
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З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди вів тебе через всі випробування життя, підтримуючи у важкі часи та даруючи удачу на кожному кроці. Нехай цей день буде сповнений благодаті і світла, а в житті панує тільки щастя та мир!
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З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець дарує тобі мудрість у важливих рішеннях, а також силу долати всі труднощі. Бажаю здоров’я, гармонії та безмежної удачі в житті. Нехай цей день принесе тобі мир та добробуту!
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