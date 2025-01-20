Втрати росіян у війні проти України перевалили за 820 тисяч осіб

Окупантів стало менше на нашій землі.

За минулу добу армія РФ втратила на фронті 1690 солдатів, 19 артилерійських систем і 153 безпілотника.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 20.01.25 орієнтовно склали:

особового складу - близько 820 430 (+1690) осіб ліквідовано

танків - 9821 (+10)

бойових броньованих машин - 20 454 (+42)

артилерійських систем - 22 074 (+19)

РСЗВ - 1262

засоби ППО - 1049 (+3)

літаків - 369

гелікоптерів - 331

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 22 768 (+153)

крилатих ракет - 3051

кораблів/катерів - 28

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 34 488 (+87)

спеціальної техніки - 3706 (+6)

Нагадаємо, за грудень 2024 року на фронті було ліквідовано майже 50 тисяч російських окупантів. Це рекордний місяць за рік щодо знищення ворожих сил.

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