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Втрати росіян у війні проти України перевалили за 820 тисяч осіб

Втрати росіян у війні проти України перевалили за 820 тисяч осіб

Російський солдат / Фото: Associated Press

Окупантів стало менше на нашій землі.

За минулу добу армія РФ втратила на фронті 1690 солдатів, 19 артилерійських систем і 153 безпілотника.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 20.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 820 430 (+1690) осіб ліквідовано
  • танків - 9821 (+10) 
  • бойових броньованих машин - 20 454 (+42) 
  • артилерійських систем - 22 074 (+19) 
  • РСЗВ - 1262 
  • засоби ППО - 1049 (+3) 
  • літаків - 369 
  • гелікоптерів - 331 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 22 768 (+153) 
  • крилатих ракет - 3051 
  • кораблів/катерів - 28 
  • підводних човнів - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 34 488 (+87) 
  • спеціальної техніки - 3706 (+6) 

Нагадаємо, за грудень 2024 року на фронті було ліквідовано майже 50 тисяч російських окупантів. Це рекордний місяць за рік щодо знищення ворожих сил.

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