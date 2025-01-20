Втрати росіян у війні проти України перевалили за 820 тисяч осіб

Окупантів стало менше на нашій землі.
За минулу добу армія РФ втратила на фронті 1690 солдатів, 19 артилерійських систем і 153 безпілотника.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 20.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 820 430 (+1690) осіб ліквідовано
- танків - 9821 (+10)
- бойових броньованих машин - 20 454 (+42)
- артилерійських систем - 22 074 (+19)
- РСЗВ - 1262
- засоби ППО - 1049 (+3)
- літаків - 369
- гелікоптерів - 331
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 22 768 (+153)
- крилатих ракет - 3051
- кораблів/катерів - 28
- підводних човнів - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн - 34 488 (+87)
- спеціальної техніки - 3706 (+6)
Нагадаємо, за грудень 2024 року на фронті було ліквідовано майже 50 тисяч російських окупантів. Це рекордний місяць за рік щодо знищення ворожих сил.
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