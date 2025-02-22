Росія відправляє у бій солдатів на милицях — CNN

Російське військове командування відправляє на передову поранених солдатів на милицях, оскільки окупаційній армії на війні в Україні бракує особового складу.

Про це повідомляє CNN з посиланням на відеозаписи і свідчення очевидців.

Зокрема, на одному відео з безпілотника, знятому у січні цього року біля міста Покровська, видно, як російський солдат використовує милицю під кожною рукою, щоб дістатися до укриття.

На інших відео видно примусове передислокування поранених на передову. На одному зображено пораненого чоловіка, якого люди в уніформі витягують за межі військового госпіталю в місті Єйськ в Краснодарському краї Росії.

“Якого біса ти зі мною робиш, чому? Мене вчора прооперували, блін!” – кричить той.

На ще одному відео, опублікованому російськими військовими блогерами минулого місяця, солдат російської армії розповідає, що отримав два важкі поранення і важку черепно-мозкову травму, лікарі визнали його придатним лише до служби без зброї, але його привезли на передову.

Видання також поспілкувалося з російським військовим, який отримав поранення під Вовчанськом. Дізнавшись, що поранених повертають на передову, він утік з Росії.

“Я місяць був у лікарні, і нікому осколки не діставали. Просто намажуть якусь мазь і все. Коли рана трохи заживе, виписують”, - розповів він.

За словами російського солдата, він одужував під Москвою у відділенні для людей з ампутованими кінцівками або тих, хто ходить на милицях. Вони мали право на місячну відпустку після одужання, але їм заборонили залишати “відновлювальний полк”.

“Просидять там місяць і їх кидають назад на війну”, - сказав він.

Російські чиновники на умовах анонімності пояснили CNN, що поранених солдатів використовують через проблеми із поповненням втрат особового складу, для вирішення яких у Кремлі не хочуть застосовувати непопулярну широку мобілізацію.

Нагадаємо, станом на ранок 22 лютого ЗСУ знищили 866 000 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1140 військових.

Читайте також: