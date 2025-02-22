Российское военное командование отправляет на передовую раненых солдат на костылях, поскольку оккупационной армии на войне в Украине не хватает личного состава.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на видеозаписи и свидетельства очевидцев.

В частности, на одном видео с беспилотника, снятом в январе этого года возле города Покровска, видно, как российкий солдат использует костыль под каждой рукой, чтобы добраться до укрытия.

На других видео видна принудительная передислокация раненых на передовую. На одном изображен раненый мужчина, которого люди в униформе вытаскивают за пределы военного госпиталя в городе Ейск в Краснодарском крае России.

"Какого черта ты со мной делаешь, почему? Меня вчера прооперировали, блин!" – кричит тот.

На еще одном видео, опубликованном российскими военными блогерами в прошлом месяце, солдат российской армии рассказывает, что получил два тяжелых ранения и тяжелую черепно-мозговую травму, врачи сочли его годным только к службе без оружия, но его привезли на передовую.

Издание также пообщалось с российским военным, получившим ранения под Волчанском. Узнав, что раненых возвращают на передовую, он сбежал из России.

"Я месяц был в больнице, и никому осколки не доставали. Просто намажут какую-нибудь мазь и все. Когда рана немного заживет, выписывают”, – рассказал он.

По словам российского солдата, он выздоравливал под Москвой в отделении для людей с ампутированными конечностями или ходящих на костылях. Они имели право на месячный отпуск после выздоровления, но им запретили покидать "восстановительный полк".

"Просидят там месяц и их бросают обратно на войну", — сказал он.

Российские чиновники на условиях анонимности объяснили CNN, что раненых солдат используют из-за проблем с восполнением потерь личного состава, для решения которых в Кремле не хотят применять непопулярную широкую мобилизацию.

Напомним, по состоянию на утро 22 февраля ВСУ уничтожили 866 000 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1140 военных.

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