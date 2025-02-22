Путин может объявить "победу": зачем диктатору "останавливать войну"

Кремлевский диктатор Владимир Путин может объявить о якобы "победе" в войне против Украины и даже НАТО уже в понедельник, 24 февраля — на годовщину начала полномасштабного вторжения в Украину. Такое решение может быть продиктовано необходимостью получить передышку, чтобы восстановить и перегруппировать силы, прежде чем продолжить агрессию.

Об этом рассказал со ссылкой на данные украинской разведки полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в интервью "24 Каналу".

Эксперт отметил, что Путин таким образом попытается "поднять планку мотивации" у россиян. В то же время, по данным западной разведки, Путин намерен имитировать мирные переговоры с США, потому что подписание реального соглашения о мире с Украиной вообще не входит в его планы.

"У россиян есть еще пару дней, чтобы вступить в ряды российской армии на контракт и в понедельник, 24 февраля, получить медаль за очередную "победу" России или "победу планетного масштаба". А главным "победителем" будет конечно Путин. Они победили всех и теперь бросят Украину и побегут побеждать Аляску", — подчеркнул Аляску.

Но прямо сейчас Путину нужна "оперативная пауза", поэтому он, вероятно, несколько ослабит риторику.

"У россиян заканчивается так называемое военное напряжение, потому что все их ресурсы введены в бой и они не имеют на подходе никаких дополнительных – все вступили в боевое столкновение, в частности, оперативно-тактический ресурс", – подчеркнул Свитан.

По его мнению, при условии, что боевые действия будут продолжаться с той же интенсивностью, как в последнее время, российской армии хватит имеющихся ресурсов на месяц-полтора максимум. Поэтому Путину желательно остановить боевые действия до конца апреля и, к тому же, хорошо "продать" это российскому обществу.

"Вот он и начинает с "побед" — на 24 февраля, исходя из определенной логики событий и привязки к сакральным датам. Как раз после гульбы на день Советской армии 23 февраля, в понедельник, все выйдут с бодуна и будет им "подарок". Думаю, что наши войска должны этот "подарок" обеспечить", – заметил Роман Свитан.

Эксперт пояснил, что в последние дни украинские защитники будто экономили дроны и ракеты.

"Скорее всего, идет накопление, и недельный запас упадет на головы россиян. Поэтому однозначно нужно ответить им через 3 года за 24 февраля 2022 года", — подчеркнул Роман Свитан.

Напомним, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что Украина фактически уже выиграла войну, но важно закрепить этот результат. По его словам, три года назад Путин потребовал всю Украину, а также Прибалтику и Польшу. Сейчас же, после потери инициативы на фронте, он ограничил свои требования лишь четырьмя областями, которые так и не смог полностью оккупировать.

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