Дружественная позиция президента США Дональда Трампа в отношении России может быть частью его стратегического плана, включающего попытку вбить клин между Россией и Китаем, двумя открыто выступающими против глобального лидерства США странами.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает ZN.UA.

Сообщается, что стратегия Трампа напоминает ход Никсона в 1970-х годах, когда президент США сменил курс и выстроил отношения с Китаем, чтобы ослабить союз между Китаем и СССР, что привело к значительным изменениям в глобальной политике и экономическом развитии Китая.

Россия и Китай – две автократии, которые в 2022 году объявили о своей дружбе «без ограничений». Издание отмечает, что сейчас рассорить Москву и Пекин будет очень сложно. Во время смены американской внешней политики, состоявшейся при Дональде Трампе, американское правительство пытается расколоть этот союз, маневрируя между Россией и Китаем. Однако это может привести к негативным последствиям как для США, так и для их союзников в Европе.

Став на сторону России и отступая от поддержки Украины, Соединенные Штаты рискуют ослабить свои позиции среди европейских партнеров, являющихся крупнейшими торговыми и инвестиционными союзниками США. В это время, когда позиция Трампа стала на сторону России, стратегии поддержки Украины начали меняться. Трамп неоднократно повторял российскую пропаганду, обвиняя президента Зеленского в развязывании войны, когда Путин отдал приказ о вторжении в 2022 году. Это вызвало серьезный разрыв между США и их европейскими союзниками, ставший самым большим за последние десятилетия.

Это напоминает события 1970-х годов, когда Ричард Никсон и Генри Киссинджер, сменив курс внешней политики, сумели устроить раскол между Китаем и Советским Союзом, подписав соглашение с Китаем и уменьшив глобальное влияние СССР. Трамп пытается применить похожую стратегию для раскола между Россией и Китаем, но, учитывая, что сегодня между этими двумя странами существует более сильный стратегический союз, это может не сработать.

Бывший чиновник Госдепартамента США Эван Фейгенбаум отмечает, что нынешняя ситуация – это «обратный Никсон». Трамп пытается расколоть союз между двумя странами, имеющими общие стратегические интересы и идеологическое родство. Однако вместо того, чтобы разделить Россию и Китай, Трамп раскалывает Запад, поскольку у России теперь есть возможность сближаться с США и Китаем одновременно.

К этому расколу также добавился фактор войны в Украине, значительно укрепивший альянс между Россией и Ираном и Северной Кореей. Обе страны снабжают Москву боеприпасы, беспилотники и другие технологии, поддерживающие российские военные усилия. Это создает новую автократию, которая для США является стратегической угрозой, с которой военным будет трудно справиться одновременно.

Всё это ставит перед американскими чиновниками новые вызовы. Они отмечают, что теперь, когда к России прибавились Иран и Северная Корея и когда Китай находится во главе этого альянса, сложность борьбы с ними растет. Трамп пытается расколоть этот фронт, чтобы снизить угрозу для США, однако это создает новые трудности для трансатлантических связей. В итоге этот разворот во внешней политике может привести к еще большей международной изоляции Америки.

В дополнение к этому можно отметить, что стратегия Трампа способствует ослаблению европейской конкурентоспособности и новым рискам для глобальных рынков энергоресурсов. Трамп стремится изменить глобальную ситуацию, предлагая России и Китаю некоторые взаимовыгодные условия сотрудничества. Однако большинство аналитиков полагают, что Россия вряд ли сможет помочь США в сдерживании Китая, поскольку технологически Китай уже значительно опережает Россию.

Алина Полякова, исполнительный директор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне, считает, что если США откажутся от Украины, это создаст прецедент для Пекина, который может стать еще более уверенным в своих действиях по Тайваню. Адмирал Сэмюэл Папаро, командующий Индо-Тихоокеанским командованием США, также заявил, что союз между Китаем и Россией уже стал "трансакционным симбиозом", и попытки расколоть этот союз будут только "фантазией".

Дополнительно Путин, стремясь развивать отношения с США, может вновь использовать возможность получить от Вашингтона то, чего не смогла достичь его армия. Трамп рассматривает Россию как стратегического партнера, с которым можно достичь значительных выгод, в том числе в том, что касается Украины и Европы в целом. Россия, в свою очередь, может извлечь выгоду из этих маневров, сохраняя при этом тесные связи с Китаем.

Китай, с одной стороны, следит за этой ситуацией, опасаясь поворота Трампа в Россию, но с другой стороны, он извлекает выгоду из этого раскола. Ключевые цели Китая в Европе, в том числе поддержка режима Путина и ослабление европейских связей с США, стали гораздо ближе к достижению. В то же время Китай продолжает поддерживать Украину, подчеркивая необходимость соблюдения международного права.

Это подтверждает наличие более глубоких стратегических изменений в мировой политике. Действия Трампа с усилением отношений с Россией могут привести к непредсказуемым последствиям для глобальной геополитики, где трудно понять, где выгода для США, а где вред для их союзников. В то же время, Пекин продолжает поддерживать свою позицию, демонстрируя выгоду от изменений в мировом балансе сил.