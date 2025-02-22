WSJ дізналася, що насправді Трамп шукає у співпраці з Путіним

Дружня позиція президента США Дональда Трампа щодо Росії може бути частиною його стратегічного плану, який включає спробу вбити клин між Росією та Китаєм, двома країнами, що відкрито виступають проти глобального лідерства США.

Про це пише The Wall Street Journal, передає ZN.UA.

Повідомляється, що стратегія Трампа нагадує хід Ніксона у 1970-х роках, коли президент США змінив курс і вибудував відносини з Китаєм, щоб послабити союз між Китаєм і СРСР, що призвело до значних змін у глобальній політиці та економічному розвитку Китаю.

Росія та Китай – це дві автократії, які у 2022 році оголосили про свою дружбу «без обмежень». Видання відзначає, що зараз розсварити Москву та Пекін буде надзвичайно складно. Під час зміни американської зовнішньої політики, що відбулася за Дональда Трампа, американський уряд робить спробу розколоти цей союз, маневруючи між Росією та Китаєм. Однак це може призвести до негативних наслідків як для США, так і для їхніх союзників в Європі.

Ставши на бік Росії і відступаючи від підтримки України, Сполучені Штати ризикують послабити свої позиції серед європейських партнерів, які є найбільшими торговими й інвестиційними союзниками США. У цей час, коли позиція Трампа стала на бік Росії, стратегії щодо підтримки України почали змінюватися. Трамп неодноразово повторював російську пропаганду, звинувачуючи президента Зеленського у розв'язанні війни, коли саме Путін віддав наказ про вторгнення у 2022 році. Це викликало серйозний розрив між США та їхніми європейськими союзниками, який став найбільшим за останні десятиліття.

Це нагадує події 1970-х років, коли Річард Ніксон і Генрі Кіссінджер, змінивши курс зовнішньої політики, зуміли влаштувати розкол між Китаєм та Радянським Союзом, підписавши угоду з Китаєм і зменшивши глобальний вплив СРСР. Трамп намагається застосувати схожу стратегію для розколу між Росією та Китаєм, але з огляду на те, що сьогодні між цими двома країнами існує більш сильний стратегічний союз, це може не спрацювати.

Колишній чиновник Держдепартаменту США, Еван Фейгенбаум, зазначає, що нинішня ситуація – це «зворотний Ніксон». Трамп намагається розколоти союз між двома країнами, які мають спільні стратегічні інтереси та ідеологічну спорідненість. Однак замість того, щоб розділити Росію та Китай, Трамп розколює Захід, оскільки Росія тепер має можливість зближатися з США та Китаєм одночасно.

До цього розколу також додався фактор війни в Україні, яка значно зміцнила альянс між Росією та Іраном і Північною Кореєю. Обидві країни постачають Москві боєприпаси, безпілотники та інші технології, що підтримують російські військові зусилля. Це створює нову ось автократій, що для США є стратегічною загрозою, з якою військовим буде важко впоратися одночасно.

Усе це ставить перед американськими чиновниками нові виклики. Вони відзначають, що тепер, коли до Росії додалися Іран і Північна Корея, і коли Китай знаходиться на чолі цього альянсу, складність боротьби з ними зростає. Трамп намагається розколоти цей фронт, щоб зменшити загрозу для США, однак це створює нові труднощі для трансатлантичних зв’язків. У підсумку, цей розворот у зовнішній політиці може призвести до ще більшої міжнародної ізоляції Америки.

У додаток до цього, можна відзначити, що стратегія Трампа сприяє послабленню європейської конкурентоспроможності та новим ризикам для глобальних ринків енергоресурсів. Трамп прагне змінити глобальну ситуацію, пропонуючи Росії та Китаю деякі взаємовигідні умови співпраці. Проте більшість аналітиків вважають, що Росія навряд чи зможе допомогти США в стримуванні Китаю, оскільки технологічно Китай вже значно випереджає Росію.

Аліна Полякова, виконавчий директор Центру аналізу європейської політики в Вашингтоні, вважає, що якщо США відмовляться від України, це створить прецедент для Пекіна, який може стати ще більш впевненим у своїх діях щодо Тайваню. Адмірал Семюел Папаро, командувач Індо-Тихоокеанським командуванням США, також заявив, що союз між Китаєм і Росією вже став "трансакційним симбіозом", і спроби розколоти цей союз будуть лише "фантазією".

Додатково, Путін, прагнучи розвивати відносини з США, може знову використовувати можливість отримати від Вашингтона те, чого не змогла досягти його армія. Трамп розглядає Росію як стратегічного партнера, з яким можна досягти значних вигод, зокрема в тому, що стосується України і Європи в цілому. Росія, своєю чергою, може отримати вигоду від цих маневрів, зберігаючи при цьому тісні зв'язки з Китаєм.

Китай, з одного боку, стежить за цією ситуацією, побоюючись повороту Трампа до Росії, але з іншого боку, він отримує вигоду від цього розколу. Ключові цілі Китаю в Європі, зокрема підтримка режиму Путіна та послаблення європейських зв’язків з США, стали набагато ближчими до досягнення. Водночас Китай продовжує підтримувати Україну, наголошуючи на необхідності дотримуватися міжнародного права.

Це підтверджує наявність глибших стратегічних змін у світовій політиці. Дії Трампа з посиленням відносин із Росією можуть призвести до непередбачуваних наслідків для глобальної геополітики, де важко зрозуміти, де вигода для США, а де шкода для їхніх союзників. Водночас Пекін продовжує підтримувати свою позицію, демонструючи вигоду від змін у світовому балансі сил.