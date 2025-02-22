Путін може оголосити "перемогу": навіщо диктатору "зупиняти війну"

Путіну просто зараз потрібна "оперативна пауза" у війні, що відновити сили окупаційної армії.

Кремлівський диктатор Володимир Путін може оголосити про нібито "перемогу" у війні проти України та навіть НАТО вже в понеділок, 24 лютого – на роковини початку повномасштабного вторгнення до України. Таке рішення може бути продиктоване необхідністю отримати перепочинок, щоб відновити та перегрупувати сили, перш ніж продовжити агресію.

Про це розповів з посиланням на дані української розвідки полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю "24 Каналу".

Експерт зазначив, що Путін у такий спосіб спробує "підняти планку мотивації" у росіян. Водночас за даними західної розвідки, Путін має намір імітувати мирні переговори з США, тому що підписання реальної угоди про мир з Україною взагалі не входить до його планів.

"У росіян є ще пару днів вступити до лав російської армії на контракт і в понеділок, 24 лютого, отримати медаль за чергову "перемогу" Росії або "перемогу планетного масштабу". А головним "переможцем" буде звичайно Путін. Вони перемогли всіх і тепер кинуть Україну і побіжать перемагати Аляску", – наголосив військовий експерт.

Але просто зараз Путіну потрібна "оперативна пауза", тому він, ймовірно, дещо послабить риторику.

"У росіян закінчується так зване воєнне напруження, тому що всі їхні ресурси введені в бій і вони не мають на підході жодних додаткових – всі вступили у бойове зіткнення, зокрема, оперативно-тактичний ресурс", – підкреслив Світан.

На його думку, за умови, що бойові дії триватимуть з тією ж інтенсивністю, як останнім часом, російській армії вистачить наявних ресурсів на місяць-півтора максимум. Тому Путіну бажано зупинити бойові дії до кінця квітня й, до того ж гарно "продати" це російському суспільству.

"Ось він і починає з "перемог" – на 24 лютого, виходячи з певної логіки подій та прив'язки до сакральних дат. Як раз після гульні на день Радянської армії 23 лютого, в понеділок, всі вийдуть з бодуна і буде їм "подарунок". Думаю, що наші війська мають цей "подарунок" забезпечити", – зауважив Роман Світан.

Експерт пояснив, що останніми днями українські захисники ніби економили дрони та ракети.

"Швидше за все йде накопичення, і тижневий запас впаде на голови росіян. Тому однозначно треба відповісти їм через 3 роки за 24 лютого 2022 року", – наголосив Роман Світан.

Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що Україна фактично вже виграла війну, але важливо закріпити цей результат. За його словами, три роки тому Путін вимагав всю Україну, а також Прибалтику та Польщу. Натомість зараз, після втрати ініціативи на фронті, він обмежив свої вимоги лише чотирма областями, які так і не зміг повністю окупувати.

Читайте також: