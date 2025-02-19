Росіяни сконцентрувалися на півдні Покровська: деталі від ЗСУ

Наразі найсильніша концентрація уваги російської окупаційної армії - на півдні Покровська Донецької області. ЗСУ продовжують тримати оборону на цьому напрямку.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький в ефірі телеканалу "КИЇВ24".

З його слів, окупанти намагаються вночі просуватися. Натомість вдень проводять штурми. Російські війська застосовують броньовану техніку.

"За минуло добу 43 рази окупанти намагалися проводити штурми на Покровському напрямку. Вся концентрація уваги противника зосереджена на півдні Покровська", - наголосив він.

Нагадаємо, в ОСУВ "Хортиця" наголошують, що окупаційні війська відновили наступ на фронті - на Лиманському, Куп’янському, Сіверському, Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках.

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