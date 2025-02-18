Кремль посилює Білоруський напрямок: чи є нова загроза на півночі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ готує 100-150 тис. осіб для посилення Білоруського напрямку. Така заява перш за все націлена на європейських партнерів.

Таку думку в ефірі "Radio NV" висловив військовий експерт Михайло Жирохов.

"Я це відношу до того, що наша політична верхівка намагається знайти для Європи якісь аргументи для подальшої підтримки України. Плани наступу росіян через Білорусь на Київ, можливо, вони і є. Досвід 2022-го показує, що 100 тисяч явно недостатньо, аби якісь стратегічні плани реалізувати. Тим паче, що зараз у них є проблеми з технікою, підготовкою особового складу", - висловився військовий експерт.

За його словами, зараз окупаційна російська армія значно слабша, ніж була у лютого три роки тому - на початку повномасштабного вторгнення. Втім, вже 2022-му українські Сили оборони "перемололи еліту російської армії" в Київській та Чернігівській областях.

"Маю на увазі перш за все десантників. Тому розраховувати, що колишні зеки та мобілізовані будуть мати можливості повноцінно наступати на Київ, де потрібна більш серйозна підготовка... Я не думаю, що росіяни найближчим часом здатні організувати таку стратегічну операцію. Просування на Донеччині зараз сотнями метрів. А прорив якийсь – це з області фантастики", - пояснив Михайло Жирохов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ готує 100-150 тис. осіб для посилення Білоруського напрямку. За його словами, це угруповання може піти не лише на Україну, а й на сусідню Польщу.

Читайте також:

Лукашенко виліз із заявами: "Фіолетово" на Захід та Орешнік і Білорусі - ви маєте це почути!