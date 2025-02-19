Астрологиня назвала "поганих" дівчаток зодіаку

Можливо, гарні дівчатка потрапляють до раю, але «поганих» більше люблять хлопчики – до того ж як «погані», так і гарні.

У тому, що вада – навіть у найнешкідливіших її проявах – може бути привабливою, кожен із нас неодноразово переконувався на власному досвіді. Астрологиня Людмила Булгакова назвала «поганих» дівчаток за знаком зодіаку.

Риби

Риби — та сама тиха вода, що, якщо вірити народній мудрості, греблю рве. На вигляд представниці знака здаються зразковими у всіх сенсах, але це тільки на перший погляд, і ті, хто знайомий з ними краще, знають, що вони здатні на будь-яку нерозсудливість, хоч би якою поганою вона була.

Близнята

Близнята є організаторами та активними учасниками будь-яких масових заворушень, навіть якщо йдеться лише про вечірку у студентському гуртожитку. До того ж, як вони в такому разі поведуться – похмуро сидітимуть у кутку або відірвуться на повну, не знають навіть вони самі.

Овен

Овни можуть закатувати своїми закидами, істериками, претензіями та вимогами будь-якого – навіть найтерплячішого та незворушного – співрозмовника. І той факт, що вони швидко заспокоюються, значення не має: після такого «струсу» вони заспокоюються, а близька людина довго приходить до тями.

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