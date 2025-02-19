Астролог назвал «плохих» девочек Зодиака

Возможно, хорошие девочки попадают в рай, но «плохих» больше любят мальчики – причем, как «плохие», так и хорошие.

В том, что порок – даже в самых безобидных его проявлениях – может быть привлекательным, каждый из нас неоднократно убеждался на собственном опыте. Астролог Людмила Булгакова назвала самых «плохих» девочек п знаку Зодиака.

Рыбы

Рыбы – тот самый омут, в котором, если верить народной мудрости, водятся черти. На вид представительницы знака кажутся примерными во всех отношениях, но это только на первый взгляд, и те, кто знаком с ними лучше, знают, что они способны на любое безрассудство, каким бы предосудительным оно ни было.

Близнецы

Близнецы являются организаторами и активными участниками любых массовых беспорядков, даже если речь идет всего лишь о вечеринке в студенческом общежитии. Причем, как они себя в таком случае поведут – будут мрачно сидеть в углу или оторвутся по полной, не знают даже они сами.

Овен

Овны могут замучить своими упреками, истериками, претензиями и требованиями любого – даже самого терпеливого и невозмутимого – собеседника. И тот факт, что они быстро успокаиваются, значения не имеет: после такой «встряски» они успокаиваются, а близкий человек долго приходит в себя.

Читайте также: