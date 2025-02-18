Окупаційні війська відновили наступ на фронті: деталі від ЗСУ

Армія Російської Федерації відновила проведення наступальних дій на ключових напрямках фронту. Щоб активізуватися, росіяни скористалися погодними умовами — снігом та туманами.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в коментарі LIGA.net.

З його слів, загарбницькі війська активізували наступальні дії на Лиманському, Куп’янському, Сіверському, Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках. Штурмові дії росіяни проводять під прикриттям туману, а також під ранок — коли промерзає земля і зручно пересуватись бронетехнікою.

"Зараз росіяни використовують все, що може їздити, на штурм наших оборонних позицій", — наголосив Волошин.

Окупанти збільшили свої піхотні штурмові групи до п’яти-семи осіб. Окрім того, каже представник ОСУВ, на більшості напрямків росіяни застосовують бронетехніку. Проте раніше вони тривалий час дотримувались тактики атак лише малими штурмовими групами.

Волошин розповів, що в зоні відповідальності "Хортиці" за минулий тиждень відбулася 861 ворожа атака, а тижнем раніше – 571.

Як повідомлялося, російські окупанти намагаються оточити ЗСУ на Донеччині поблизу Дачного і Улакли.

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