Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Станом на ранок 19 лютого ЗСУ знищили 862 390 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1300 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 862 390 (+1300) осіб,

танків ‒ 10120 (+19) од,

бойових броньованих машин ‒ 21098 (+23) од,

артилерійських систем – 23347 (+72) од,

РСЗВ – 1288 (+3) од,

засоби ППО ‒ 1072 (+4) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 25861 (+175),

крилаті ракети ‒ 3064 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 37825 (+146) од,

спеціальна техніка - special equipment ‒ 3752 (+1).

Як повідомлялося, окупаційні війська відновили наступ на фронті. Щоб активізуватися, росіяни скористалися погодними умовами — снігом та туманами.

Читайте також: