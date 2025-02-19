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Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Станом на 19 лютого 2025-го ліквідовано 862 390 окупантів РФ. / Фото: Associated Press

Знищено багато ворожої техніки.

Станом на ранок 19 лютого ЗСУ знищили 862 390 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1300 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 862 390 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 10120 (+19) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21098 (+23) од,
  • артилерійських систем – 23347 (+72) од,
  • РСЗВ – 1288 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 1072 (+4) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 331 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 25861 (+175),
  • крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37825 (+146) од,
  • спеціальна техніка - special equipment ‒ 3752 (+1).

Як повідомлялося, окупаційні війська відновили наступ на фронті. Щоб активізуватися, росіяни скористалися погодними умовами — снігом та туманами.

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