День ангела 19 лютого: кого та як вітати з іменинами

19 лютого 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 19 лютого

19 лютого 2025 року привітайте з іменинами Богдана, Дмитра, Євгена, Макара, Максима, Микиту, Федора.

Богдан — старослов'янське походження, означає "даний Богом". В дитинстві позитивний, має відмінну фантазію. В дорослому віці стає принциповим і турботливим.

Дмитро — давньогрецьке ім'я, перекладається як "присвячений Деметрі". В дитинстві надійний і спокійний. В дорослому віці стає вольовим, працьовитим.

Євген — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "благородний". В дитинстві миролюбний і добродушний. В дорослому віці стає жвавим, має бездоганні манери.

Макар — давньогрецьке походження, означає "блаженний". В дитинстві чесний, справедливий. В дорослому віці стає дратівливим, любить владу.

Максим — латинське ім'я, перекладається як "найвеличніший". В дитинстві рішучий і незламний. В дорослому віці стає доброзичливим, відкритим.

Микита — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "переможець". В дитинстві впертий, егоїстичний. В дорослому віці стає впевненим у своїй правоті, завжди прийде на допомогу.

Федір — давньогрецьке походження, означає "подарунок Бога". В дитинстві часто сумує, ніжний. В дорослому віці залишається лагідним, стає працьовитим.

День ангела 19 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 19 лютого — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Нехай твій небесний покровитель захищає тебе від усього лихого, направляє на правильний шлях і допомагає у скрутні моменти. Бажаю радості, миру в душі, здоров’я та здійснення всіх твоїх мрій!

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Нехай у твоєму житті буде більше світла, добра і любові. Нехай доля благословляє тебе щасливими подіями, а твій охоронець завжди стоїть на сторожі твоєї душі. Радості, спокою та гармонії тобі!

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Сьогодні твій ангел особливо близько, і я бажаю, щоб він завжди тримав тебе під своїм крилом, оберігаючи від усього лихого. Нехай у житті буде більше сонця, усмішок і щасливих моментів!

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Бажаю, щоб твій небесний захисник допомагав тобі у важливих рішеннях, охороняв від неприємностей і надихав на добрі вчинки. Нехай доля буде прихильною, а щастя супроводжує тебе щодня!

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Нехай твій ангел завжди буде поруч, підтримує, допомагає і захищає. Бажаю міцного здоров’я, добробуту, радості та гармонії в житті. Нехай всі твої мрії здійснюються легко і з Божим благословенням!

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