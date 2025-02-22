В Москві заявили про ще одну зустріч зі США

В Москві не назвали країну, де запланована зустріч.

Посадовці Сполучених Штатів Америки та агресорки Росії мають провести чергову зустріч для "обговорення проблем двосторонніх відносин" протягом наступних двох тижнів.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергєй Рябков, пишуть росЗМІ.

За його слів, зустріч Вашингтона і Москви відбудеться рівні керівників профільних департаментів. ЇЇ учасники мають обговорити усунення подразників" у відносинах.

Окрім того, перед переговорами, каже заступник Лаврова, проведуть консультації на рівні заступників, аби отримати дані, "хто буде виступати в якості нашого співрозмовника з американської сторони на цьому рівні".

Рябков каже, що зустріч на рівні керівників профільних департаментів відбудеться в третій країні. Наразі, з його слів, конкретне місце узгоджується.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував черговий раунд переговорів між США та Росією. Нібито зустріч має відбутися 25 лютого.

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