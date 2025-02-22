США повідомили, що допоможе припинити війну в Україні

Держсекретар закликав держави-члени ООН приєднатися до Вашингтона, аби "створити реальний імпульс до миру".

Сполучені Штати Америки внесли до Генасамблеї ООН "історичний" документ щодо України. У Вашингтоні вважають, що ця "проста резолюція" може припинити війну.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє Держдеп.

Рубіо наголосив, мовляв, президент США налаштований покласти край війні, яку Росія розпочала в Україні, та знайти рішення, що "призведе до міцного миру, а не просто до тимчасової паузи".

" Сполучені Штати запропонували просту історичну резолюцію в Організації Об'єднаних Націй, яку ми закликаємо всі держави-члени підтримати, щоб намітити шлях до миру", - каже американський держсекретар.

З його слів, ця резолюція відповідає думці Трампа про те, що ООН має повернутися до своєї засадничої мети, закріпленої в своєму Статуті, для підтримання міжнародного миру і безпеки. Зокрема, шляхом мирного врегулювання суперечок.

"Якщо ООН справді віддана своїй первісній меті, ми повинні визнати, що, незважаючи на можливі труднощі, мета міцного миру залишається досяжною. Підтримуючи цю резолюцію, ми підтверджуємо, що цей конфлікт жахливий, що ООН може допомогти покласти йому край і що мир можливий", - констатував Рубіо.

Окрім того, американський політик наголосив: Штати вірять у те, що настав момент взяти на себе зобов'язання припинити війну. Мовляв, "це шанс створити реальний імпульс до миру". Рубіо закликав держави-члени ООН приєднатися до Вашингтона "у цьому урочистому прагненні".

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