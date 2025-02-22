США сообщили, что поможет прекратить войну в Украине

Госсекретарь призвал государства-члены ООН присоединиться к Вашингтону, чтобы "создать реальный импульс к миру".

Соединенные Штаты Америки внесли в Генассамблею ООН "исторический" документ по Украине. В Вашингтоне полагают, что эта "простая резолюция" может прекратить войну.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Госдеп.

Рубио подчеркнул, что президент США настроен покончить с войной, которую Россия начала в Украине, и найти решение, которое "приведет к крепкому миру, а не просто к временной паузе".

" Соединенные Штаты предложили простую историческую резолюцию в Организации Объединенных Наций, которую мы призываем все государства-члены поддержать, чтобы наметить путь к миру", – говорит американский госсекретарь.

По его словам, эта резолюция отвечает мнению Трампа о том, что ООН должна вернуться к своей главной цели, закрепленной в своем Уставе, для поддержания международного мира и безопасности. В частности, путем мирного урегулирования споров.

"Если ООН действительно отдана своей первоначальной цели, мы должны признать, что, несмотря на возможные трудности, цель крепкого мира остается достижимой. Поддерживая эту резолюцию, мы подтверждаем, что этот конфликт ужасен, что ООН может помочь положить ему конец и что мир возможен", — констатировал Рубио.

Кроме того, американский политик подчеркнул: Штаты верят в то, что настал момент взять на себя обязательство прекратить войну. Мол, "это шанс создать реальный импульс к миру". Рубио призвал государства-члены ООН присоединиться к Вашингтону "в этом торжественном стремлении".

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