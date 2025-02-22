США возобновили часть финансирования иностранных программ — Reuters

Программы по противодействию наркотикам и безопасности получили миллиарды долларов, в то же время многие гуманитарные программы остались без поддержки.

Администрация президента США Дональда Трампа разморозила 5,3 млрд долларов, чтобы поддержать программы безопасности и борьбы с наркотиками.

Об этом сообщает Reuters.

Президент Дональд Трамп приказал 90-дневную паузу в оказании иностранной помощи, что приостановило финансирование программ противодействия голоду, смертельным болезням и предоставление убежища миллионам перемещенных лиц по всему миру.

Госсекретарь Марко Рубио выдал исключения для военной помощи Израилю и Египту, а также спасательной гуманитарной помощи, включая продовольствие.

Однако, по словам нынешних и бывших американских чиновников и гуманитарных организаций, было принято лишь несколько исключений для гуманитарной помощи.

Агентство получило список из 243 дополнительных исключений, утвержденных по состоянию на 13 февраля, на общую сумму 5,3 миллиарда долларов.

Этот список является полным учетом изъятых средств с момента, когда Трамп приказал заморозить помощь, и демонстрирует стремление Белого дома сократить финансирование программ, которые не считаются критически важными для национальной безопасности США.

В перечне указаны программы, которые получат финансирование, и соответствующие правительственные учреждения США, управляемые ими.

Подавляющее большинство высвобожденных средств — более 4,1 миллиарда долларов — было направлено на программы Бюро по военно-политическим вопросам Госдепартамента США, осуществляющим надзор за продажей оружия и предоставлением военной помощи другим странам и группам.

Другие исключения были связаны с иммиграционной реформой Трампа и усилиями, направленными на прекращение потока нелегальных наркотиков в США, в частности, смертельно опасного опиоида фентанила.

Согласно документу, более половины программ, которым разрешено продолжить работу, реализует Бюро Госдепартамента США по помощи правоохранительным органам (INL), и они направлены на борьбу с незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией в Соединенные Штаты.

Эти исключения стоили 293 миллиона долларов и включали средства в базы данных для отслеживания мигрантов, выявления возможных террористов и обмена биометрической информацией.

В то же время, агентству Reuters не удалось выяснить, были ли предоставлены какие-то исключения, однако их не было в списке.

Программы Агентства США по международному развитию (USAID) получили значительно меньшее финансирование по сравнению с программами, связанными с безопасностью.

Общая сумма исключений для USAID составила менее 100 миллионов долларов, тогда как ранее агентство ежегодно администрировало примерно 40 миллиардов долларов до момента замораживания средств.

В частности, 78 миллионов долларов было направлено на непродовольственную гуманитарную помощь для Сектора Газа, потерпевшего значительные разрушения из-за войны.

Отдельно 56 миллионов долларов было выделено Международному комитету Красного Креста в связи с соглашением о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом.

В то же время, в списке не было упомянутых исключений для ряда гуманитарных кризисов в мире, в частности Судана, Сирии, Украины, Мьянмы и Афганистана, что, вероятно, означает продолжение блокирования финансирования для этих стран.

Исключения, связанные с безопасностью, включали 870 миллионов долларов на программы в Тайване, 336 миллионов долларов на модернизацию филиппинских сил безопасности и более 21,5 миллионов долларов на бронежилеты и бронированные автомобили для украинской Национальной полиции и пограничников.

Наибольшим исключением, не связанным с безопасностью, стало финансирование в размере 500 миллионов долларов для программы PEPFAR, основной инициативы США по борьбе с ВИЧ/СПИДом, которая в основном финансирует медицинские услуги в Африке и считается спасшей миллионы человеческих жизней.

Для сравнения ее годовой бюджет на 2024 год составляет 6,5 миллиарда долларов. Программа администрируется Бюро глобального здравоохранения Госдепартамента США.

Напомним, ранее мы писали о том, что США приостановили почти все программы международной помощи, в том числе и Украины.

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