США відновили частину фінансування іноземних програм - Reuters

Програми з протидії наркотикам та безпеці отримали мільярди доларів, водночас багато гуманітарних програм залишилися без підтримки.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розморозила 5,3 мільярда доларів, щоб підтримати програми безпеки та боротьби з наркотиками.

Про це повідомляє Reuters.

Президент Дональд Трамп наказав 90-денну паузу в наданні іноземної допомоги, що призупинило фінансування програм протидії голоду, смертельним хворобам та надання притулку мільйонам переміщених осіб по всьому світу.

Держсекретар Марко Рубіо видав винятки для військової допомоги Ізраїлю та Єгипту, а також для рятівної гуманітарної допомоги, включаючи продовольство.

Однак, за словами нинішніх та колишніх американських чиновників і гуманітарних організацій, було схвалено лише кілька винятків для гуманітарної допомоги.

Агенція отримала список з 243 додаткових винятків, затверджених станом на 13 лютого, на загальну суму 5,3 мільярда доларів.

Цей список є найповнішим обліком вилучених коштів з моменту, коли Трамп наказав заморозити допомогу, і демонструє прагнення Білого дому скоротити фінансування програм, які не вважаються критично важливими для національної безпеки США.

У переліку зазначені програми, які отримають фінансування, та відповідні урядові установи США, які ними керують.

Переважна більшість вивільнених коштів — понад 4,1 мільярда доларів — була спрямована на програми Бюро з військово-політичних питань Держдепартаменту США, яке здійснює нагляд за продажем зброї та наданням військової допомоги іншим країнам і групам.

Інші винятки були пов'язані з імміграційною реформою Трампа та зусиллями, спрямованими на припинення потоку нелегальних наркотиків до США, зокрема смертельно небезпечного опіоїду фентанілу.

Згідно з документом, понад половину програм, яким дозволено продовжити роботу, реалізовує Бюро Держдепартаменту США з питань допомоги правоохоронним органам (INL), і вони спрямовані на боротьбу з незаконним обігом наркотиків та нелегальною міграцією до Сполучених Штатів.

Ці винятки коштували 293 мільйони доларів і включали кошти на бази даних для відстеження мігрантів, виявлення можливих терористів і обміну біометричною інформацією.

Водночас агентству Reuters не вдалося з'ясувати, чи були надані якісь винятки, однак їх не було в списку.

Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) отримали значно менше фінансування у порівнянні з програмами, пов'язаними з безпекою.

Загальна сума винятків для USAID склала менше ніж 100 мільйонів доларів, тоді як раніше агентство щорічно адмініструвало приблизно 40 мільярдів доларів до моменту заморожування коштів.

Зокрема, 78 мільйонів доларів було спрямовано на непродовольчу гуманітарну допомогу для Сектора Газа, який зазнав значних руйнувань через війну.

Окремо 56 мільйонів доларів було виділено Міжнародному комітету Червоного Хреста у зв'язку з угодою про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.

Водночас у списку не було згаданих винятків для низки гуманітарних криз у світі, зокрема Судану, Сирії, України, М'янми та Афганістану, що, ймовірно, означає продовження блокування фінансування для цих країн.

Винятки, пов'язані з безпекою, включали 870 мільйонів доларів на програми в Тайвані, 336 мільйонів доларів на модернізацію філіппінських сил безпеки і понад 21,5 мільйона доларів на бронежилети та броньовані автомобілі для української Національної поліції та прикордонників.

Найбільшим винятком, не пов'язаним із безпекою, стало фінансування у розмірі 500 мільйонів доларів для програми PEPFAR, основної ініціативи США з боротьби з ВІЛ/СНІДом, яка в основному фінансує медичні послуги в Африці і вважається такою, що врятувала мільйони людських життів.

Для порівняння, її річний бюджет на 2024 рік становить 6,5 мільярда доларів. Програма адмініструється Бюро глобальної охорони здоров'я Держдепартаменту США.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що США призупинили майже всі програми міжнародної допомоги, зокрема й Україні.

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