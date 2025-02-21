Лукашенко отреагировал на переговоры США и России

Политическая ситуация в мире меняется. Соединенные Штаты Америки могут попытаться "рассорить" Российскую Федерацию и Китай.

Об этом заявил "президент" Беларуси Александр Лукашенко, сообщает "Радио Свобода".

"Но не нужно обольщаться. Мы не знаем, чего хотят США. Мы не знаем, что они будут требовать от россиян в обмен на прекращение войны и т.д. Мне кажется, что они сейчас попытаются поссорить россиян и китайцев. Этого россиянам допустить нельзя", — высказался белорусский диктатор, комментируя переговоры.

Лукашенко говорит, "где-то, вероятно, выгодно, где-то вряд ли" такие переговоры для Беларуси.

"Когда туда возвращаются все эти иностранные компании – сначала американские, потом европейские. Соревноваться на нашем поле будет непросто. Но еда понадобится всем", – подчеркнул самопровозглашенный белорусский президент.

Китай также отреагировал на переговоры США и России. Пекин приветствует такие усилия Москвы и Вашингтона. Впрочем, надеется на участие других сторон в переговорах.

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