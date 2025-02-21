Россия готовится объявить о "победе": означает ли это конец войны

В России до 24 февраля, к третьей годовщине полномасштабного вторжения готовятся объявить о якобы "победе" над Украиной — такую информацию официально обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины в своем Telegram-канале.

"Более того, в указанных планах может звучать также и о "победе России над НАТО", поскольку долгое время московитская пропаганда описывала войну против Украины как войну с Альянсом", — сообщило ГУР.

В комментарии для ТСН.ua в ГУР дополнительно сообщили следующее: "По информации Главного управления разведки, кремлевское руководство рассылает по структурным подразделениям своих пропагандистов такие указания, чтобы они, эти подразделения, подавали информацию в таком ключе. То есть они (россияне — Ред.) побеждают, победили. Это не означает, что войне — конец. Это одна из их ИПСО, направленная против Украины, для собственного населения".

В свою очередь, политолог Владимир Фесенко не исключает следующего: "Могут заявить, что они победили. Но для любого умного человека даже в России это будет очевидно — если невозможно победить на поле боя, не взяли Киев в 2022 году, Россия не победила Украину. Военная ситуация не изменилась кардинально. На словах можно сказать все, что угодно. Это не будет соответствовать действительности, это будет очевидный политический диссонанс. Информационно они могут себя назвать победителями, но война продолжается. Здесь чисто психологический эффект".

По словам Фесенко, во всем этом есть более важный момент: информация о таких заявлениях, возможно, является подготовкой россиян к какой-либо договоренности с Трампом о прекращении войны.

"Чтобы потом сказать своему населению о том, что мы (россияне — Ред.) победили, поэтому договариваемся с американцами. Думаю, что 24 февраля этого не произойдет реально, но они таким образом будут готовить к тому, что уже победили в войне", — говорит политолог.

По мнению Фесенко, россияне таким образом могут зафиксировать в третью годовщину войны то, что они якобы победили.

"Реальных признаков победы нет. Я не исключаю, что это лишь подготовка, прелюдия к тому, чтобы договориться с Трампом до 9 мая. Это гораздо более важно, чтобы 9 мая сказать, что наши деды победили, и сейчас Путин победил. Думаю, что наиболее мощная кампания о победе готовится к 9 мая. А сейчас это только "разогрев".

Ранее сообщалось о том, что эксперт предупредил о плане России в войне против Украины.

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