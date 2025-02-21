Росія готується оголосити про "перемогу": чи означає це кінець війни

В Росії до 24 лютого, до третьої річниці повномасштабного вторгнення готуються оголосити про начебто "перемогу" над Україною — таку інформацію офіційно оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України в своєму Telegram-каналі.

"Ба більше, у вказаних планах може звучати також і про “перемогу росії над НАТО”, оскільки тривалий час московитська пропаганда описувала війну проти України як війну з Альянсом", — повідомило ГУР.

В коментарі для ТСН.ua в ГУР додатково повідомили наступне: "За інформацією Головного управління розвідки, кремлівське керівництво розсилає по структурних підрозділах своїх пропагандистів такі вказівки, щоб вони, ці підрозділи, подавали інформацію в такому ключі. Тобто вони (росіяни — Ред.) перемагають, перемогли. Їм це треба показати для внутрішньої аудиторії, для міжнародних ЗМІ. Це не означає, що війні — кінець. Це одна з їхніх ІПСО, яка спрямована проти України, для власного населення".

Своєю чергою, політолог Володимир Фесенко не виключає наступного: "Можуть заявити, що вони перемогли. Але для будь-якої розумної людини навіть в Росії це буде очевидно — якщо неможливо перемогти на полі бою, не взяли Київ в 2022 році, Росія не перемогла Україну. Військова ситуація не змінилася кардинально. На словах можна сказати все, що завгодно. Це не буде відповідати дійсності, це буде очевидний політичний дисонанс. Інформаційно вони можуть себе назвати переможцями, але ж війна продовжується. Тут суто психологічний ефект".

За словами Фесенка, у всьому цьому є більш важливий момент: інформація про такі заяви, можливо, є підготовкою росіян до якоїсь домовленості з Трампом про припинення війни.

"Щоб потім сказати своєму населенню про те, що ми (росіяни — Ред.) перемогли, тому домовляємося з американцями. Думаю, що 24 лютого цього не відбудеться реально, але вони таким чином будуть готувати до того, що вже перемогли у війні", — каже політолог.

На думку Фесенка, росіяни таким чином можуть зафіксувати у третю річницю війни те, що вони начебто перемогли.

"Реальних ознак перемоги немає. Я не виключаю, що це лише підготовка, прелюдія до того, щоб домовитись з Трампом до 9 травня. Це набагато більш важливо, щоб 9 травня сказати, що наші діди перемогли, і зараз Путін переміг. Думаю, що найбільш потужна кампанія про перемогу готується до 9 травня. А зараз це лише "розігрів".

Раніше повідомлялось про те, що експерт попередив про план Росії у війні проти України.

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