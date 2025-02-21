Росіяни підбили український танк Leopard: воїни ЗСУ розповіли неймовірну історію порятунку

Танкісти на Донеччині прикривають піхоту. Вони розповіли, як там зараз тривають бої.

Механік-водій першого танкового батальйону 5-ї окремої важкої механізованої бригади горів у танку Leopard та вижив. Руслан з побратимами прикриває одразу два напрямки на фронті – Курахівський та Покровський. І панцерників у підрозділі цілий – танкопарк. Вони віднедавна підсилили лінію фронту, аби ще більше берегти нашу піхоту.

Як тепер працюють танки Leopard, коли у повітрі постійно російські дрони, та як відбивають наступи росіян – у репортажі з фронту спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Серед зимового лісу Донеччини припаркувався міцний хижак – танк Leopard. Він тут далеко не один. Хоча й помітити серед маскувальних сіток і гілок дерев їх можна не одразу, але ричання моторів ледь не з кожної лісосмуги натякають – тут цілий танкопарк.

Екіпаж одного із Leopard нині на відпочинку. Воїни заслужили. Після того, як знищили укриття росіян майже впритул. "Татар" каже, що хоча його "Леопарду" і не дуже подобається донецька багнюка, що аж гусені можуть заїдати, але стріляє гармата дуже прицільно – що і відчув ворог. Цей панцерник зніс будівлю в селі Сонцівка, що на Курахівському напрямку в час, коли за цей населений пункт точились бої. І хоча селище вже нині окуповане, тоді екіпаж Leopard врятував наших воїнів.

"Татар"

"Вони стріляли в підвал. Там був противник. А наші були зверху. Що дало змогу вийти нашій піхоті і зачистити цю будівлю", – каже "Рац", командир танкового батальйону.

Це був один з перший виїздів "Татара". Він і сам не очікував, що все буде успішно. Хлопцю лише 23, але він втік зі строкової служби на контракт у бойовий підрозділ.

Leopard прикривають одразу два напрямки – Курахівський і Покровський, вони найгарячіші на Донеччині. Через навалу російських дронів робота танкістів на передовій змінилась. Тепер вони не стоять на позиціях, а діють, як невідкладна допомога: якщо треба знищити укріплення ворога, коли артилерія чи наші дрони не впорались – кличуть їх.

Захисний "мангал" на танку не завжди допомагає, каже Руслан. Він горів у танку з повним боєкомплектом разом з екіпажем – а це ще троє побратимів.

Військові показують відео, де видно, як палає Leopard. У нього поцілив російський дрон в бою. Пробив захисну сітку та броню. Знищив РЕБ і навіть радіостанцію. Без зв’язку, в танку, який палав, Руслан почав рятувати машину і побратимів. І йому це вдалось.

Українські захисники розповіли, як воюють на Leopard

Нині Leopard на ремонті. Екіпаж керує іншим панцерником. І зараз їде на чергування. Бо на Курахівському напрямку ворог готує наступ в район Костянтинополя, щоб перекрити дорогу Донецьк-Запоріжжя і витіснити з околиць Курахового наші підрозділи. Тож танкісти знають: будь-якої миті може надійти команда на виїзд, щоб підтримати нашу піхоту.

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