Що гальмує підписання угоди України та США про корисні копалини: в ОП відповіли

Україна та США продовжують роботу над угодою щодо рідкісноземельних копалин, але деякі її пункти потребують доопрацювання, зокрема в аспекті безпекових гарантій.

Про це повідомило джерело в Офісі президента в коментарі для Суспільного.

"Команди працювали минулої ночі до ранку. Але говорити, що проєкт угоди про рідкісноземельні копалини зі США покращили в інтересах України, поки що передчасно. З точки зору безпеки залишаються питання, які потрібно доопрацювати", – зазначив співрозмовник.

Водночас радник Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волц заявив, що Володимир Зеленський нібито вже збирається підписати угоду.

Він наголосив, що це буде корисно для України та нагадав, що саме президент України запропонував США співпрацю щодо видобутку рідкісноземельних металів ще у вересні 2024 року.

Нагадаємо, адміністрація Трампа надала Україні покращений проєкт угоди про корисні копалини після того, як президент Володимир Зеленський розлютив Трампа, відхиливши його початкову пропозицію.

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