США пропонують Києву “виграшну” економічну угоду: що відомо

Офіційного підтвердження угоди наразі немає, але переговори тривають.

Адміністрація Дональда Трампа готує економічний план співпраці між США та Україною, який має стратегічне значення для обох країн.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє The Hill.

За його словами, угода стане “виграшним” рішенням:

Україна отримає інвестиції, ноу-хау та підтримку американського бізнесу;

США виграють від партнерства, яке принесе обом країнам прибуток.

Міністр наголосив, що США роблять ставку на чесне партнерство, тоді як Китай використовує “хижацькі оборудки” для контролю над ресурсами.

“Це не експлуатація, а реальна економічна співпраця. США привнесуть ноу-хау, капітал та стануть каталізатором для України”, – зазначив Бессент.

Минулого тижня він привіз до Києва проєкт угоди, яка може стати довгостроковою та багатофункціональною. Американський міністр упевнений, що співпраця з Вашингтоном стане ще одним інструментом стримування російської агресії.

“Коли українці зрозуміють, що ця угода має стратегічне значення, вона стане ключовою для безпеки країни”, – додав Бессент.

Очільник Мінфіну США висловив переконання, що українська влада пристане на пропозицію.

“Я впевнений, що президент Володимир Зеленський буде на борту, коли побачить усі переваги цієї співпраці”, – зазначив він.

Нагадаємо, Дональд Трамп накинувся з новими звинуваченнями на українського президента Володимира Зеленського звинувачуючи його в тому, що "він нічого не робив для закінчення війни".

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