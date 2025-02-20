Ігор Ласточкін вступив до лав ЗСУ і розсекретив, де служить

Актор "Кварталу 95" Ігор Ласточкін вступив до лав ЗСУ.

Про це гуморист повідомив у своєму Instagram. Він опублікував кадри, де показався у військовій формі. На фото Ігор Ласточкін показав, як із побратимами проходить військові навчання. Судячи з підпису до кадрів, актор служить в 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр". Долучився до лав ЗСУ Ласточкін ще 2024 року.

"Weekend2024 - разом з 93 омбр "Холодний Яр", - йдеться в дописі до фото зі служби.

Ігор Ласточкін із побратимом / Фото: instagram.com/lastochkin_igor

Окрім того, Ігор Ласточкін підтримав Володимира Зеленського. Зокрема, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що рівень довіри українців до лідера знизився до рекордного мінімуму, а саме до 4%. Ігор Ласточкін опублікував фото та додав хештег "один з 4%".

"Складні часи народжують сильних людей! Один з 4%", - написав шоумен.

Допис Ігоря Ласточкіна / Фото: instagram.com/lastochkin_igor

Нагадаємо, нещодавно акторка Ада Роговцева розповіла про онука, яка служить в лавах ЗСУ. Артистка поділилася, як він змінився під час війни.

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