Игорь Ласточкин вступил в ряды ВСУ и рассекретил, где служит

Актер "Квартала 95" Игорь Ласточкин вступил в ряды ВСУ.

Об этом юморист сообщил в своем Instagram. Он опубликовал кадры, где показался в военной форме. На фото Игорь Ласточкин показал, как с побратимами проходит военные учения. Судя по подписи к кадрам, актер служит в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр". Присоединился к рядам ВСУ Ласточкин еще в 2024 году.

"Weekend2024 — вместе с 93 омбр "Холодный Яр", — говорится в сообщении к фото со службы.

Игорь Ласточкин с побратимом / Фото: instagram.com/lastochkin_igor

Кроме того, Игорь Ласточкин поддержал Владимира Зеленского. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уровень доверия украинцев к лидеру снизился до рекордного минимума, а именно до 4%. Игорь Ласточкин опубликовал фото и добавил хештег "один из 4%".

"Сложные времена рожают сильных людей! Один из 4%", — написал шоумен.

Сообщение Игоря Ласточкина / Фото: instagram.com/lastochkin_igor

Напомним, недавно актриса Ада Роговцева рассказала о внучке, которая служит в рядах ВСУ. Артистка поделилась, как он изменился во время войны.

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